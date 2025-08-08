NYCanta2025, la musica italiana a New York 

Un cast ricco di artisti di primo piano la XVII edizione del NYCanta 2025, il Festival della musica italiana a New York che celebra ogni anno il legame artistico e culturale tra l’Italia e la Grande Mela.

Con la presenza di Gaetano Curreri e degli Stadio, si arricchisce, ulteriormente, la presenza di artisti italiani sul palco dell’Oceana Theater di Brooklyn, impreziosita dalla partecipazione di Roby Facchinetti, Leo Gassmann, Giusy Ferreri e Alessandro Rea.

L’edizione di quest’anno – che sarà trasmessa da Rai Italia – si preannuncia particolarmente ricca, con un cast d’eccezione, ospiti illustri e grandi novità che contribuiranno a offrire un prodotto moderno e attuale, ma sempre con lo sguardo alla tradizione, tanto cara anche al pubblico italo americano presente all’Oceana Theater di Brooklyn. I dieci cantanti in gara – in parte provenienti da accurate selezioni italiane e in parte dall’estero – porteranno brani inediti rigorosamente in

La giuria è composta da nomi di primo piano del panorama artistico e musicale nazionale: Giusy Ferreri, Leo Gassmann (già vincitore del Festival di Sanremo 2020 nella sezione “Nuove proposte”) e Renato Tanchis della Warner music che curerà anche la compilation ufficiale dei brani dei concorrenti. A completare la giuria, presieduta dal giornalista Marino Bartoletti, saranno presenti due colonne della musica italiana, ovvero Gaetano Curreri degli Stadio e Roby Facchinetti dei Pooh. Proprio a Facchinetti, nel corso del Festival, per sottolineare i suoi straordinari meriti artistici, verrà conferito il prestigioso riconoscimento dedicato alla memoria di Mike Bongiorno.

Riconfermata nel cast Lucrezia Melito Mangilli, Miss Word Italy, che ha già affiancato con successo il conduttore dello scorso anno. Una novità importante nella conduzione di quest’anno che avrà come protagonista un’artista giovane, energica e talentuosa, il cui nome sarà svelato nelle prossime settimane. A impreziosire ulteriormente questa edizione ci sarà Alessandro Rea, vincitore di Io Canto senior 2025, pronto ad incantare il pubblico con la sua voce potente ed emozionante.

Il Festival NYCanta2025 è organizzato e prodotto dall’Associazione culturale italiana di New York, sotto la direzione artistica e la guida di Tony di Piazza, vero motore del Festival, da sempre impegnato nella promozione della cultura italiana nel mondo. Oltre a Rai Italia, NYCanta2025 sarà trasmesso anche da Rai 2 e on demand da Rai Play, e avrà il supporto di Rai Radio2.

di Vittorio Esperia

Foto e video liberi da copyright