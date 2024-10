Obiettivo raggiunto per Cassibba nella gara di casa

Alla 67^ edizione della Monti Iblei, il portacolori della Scuderia Ateneo, su Nova Proto Synergy, sale sul podio e vince la Classe 2000 E2SC in vista della finale del CIVM.

Comiso (RG) . Samuele Cassibba ha centrato l’obiettivo che si era imposto per il finale di stagione, la conquista della Classe 2000 del Gruppo E2SC del Campionato Italiano Velocità Montagna sud. Alla 67^ edizione della Monti Iblei, il giovane comisano è salito sul podio assoluto, con una condotta di gara costante sul tracciato a lui caro.

Adesso nel mirino c’è la 51^ edizione della Castellana Orvieto, finale Nazionale della serie cadetta, che si terrà il 27 Ottobre.

Il portacolori dell’Ateneo su Nova Proto Synergy, pur avendo conseguito lo stesso risultato della Coppa Nissena, Cassibba non è riuscito a incidere in termini di prestazione per puntare al vertice e di conseguenza ha preferito consolidare la posizione e ottenere il massimo punteggio in classe 2000. In gara 1 ha fermato il cronometro a 2’34.48 e in gara 2 ha chiuso con un tempo superiore di pochi centesimi, per un complessivo di 5’09.71.

“Come sempre correre in casa è davvero speciale e sempre emozionante, con un pubblico che mi ha sostenuto calorosamente per tutto il weekend.” – ha dichiarato Samuele Cassibba al termine della “sua” Monti Iblei – “Conoscendo il percorso palmo a palmo e le sue insidie, tenendo conto che non c’era la possibilità di insidiare i primi, ho deciso di non esagerare, mantenendo una condotta di gara conservativa, tale comunque da conseguire il risultato a cui puntavo, ovvero la vittoria di Classe ed il conseguente primato successo del Campionato Italiano Velocità Montagna sud.”

