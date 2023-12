Occupazione suolo pubblico, Fipe Confcommercio soddisfatta della proroga delle scadenze. “Ora però si potenzi il Suap” 

Fipe Confcommercio Palermo, con i suoi vertici Antonio Cottone e Doriana Ribaudo, esprime soddisfazione per il provvedimento deliberato dalla Giunta comunale con cui si estende alla fine del 2024 il termine di scadenza delle istanze di occupazione di suolo pubblico per attività di ristoro all’aperto assistite e non assistite.

“Siamo soddisfatti della proroga, senza la quale dal primo gennaio in tantissimi sarebbero diventati abusivi – commentano Cottone e Ribaudo -. La proroga si è resa necessaria per la mancanza di personale dedicato al Suap che non ha consentito di smaltire le tantissime istanze: proprio per questo riteniamo indispensabile che il Suap venga potenziato affinché nessun collega si ritrovi costretto a scegliere di chiudere o lavorare nell’abusivismo. Inoltre sin da inizio anno ci attiveremo, a livello regionale, di concerto con la dirigenza regionale di Fipe, affinché si modifichi una norma regionale sul suolo pubblico che penalizza fortemente i ristoranti con cucine e servizi e con una superficie di somministrazione, di conseguenza, ridotta a dispetto di locali che a volte non hanno nemmeno bagni per i propri clienti”.

