Offerta Formativa 2024/2026 per tecnici di alta specializzazione: con ITS Sicani, borse di studio fino a 6.157 euro per percorsi che portano al lavoro nel settore agroalimentare e turistico

Palermo. Il presidente di ITS Sicani, Ciro Costa, congiuntamente al presidente del Comitato tecnico scientifico Giuseppe Di Miceli, sono lieti di annunciare l’apertura delle iscrizioni gratuite ai corsi di Alta Specializzazione post-diploma dell’ITS Academy Sicani per il biennio 2024/2026:

“Un’opportunità imperdibile – dichiarano Ciro Costa e Giuseppe Di Miceli – per tutti coloro che desiderano investire nel proprio futuro professionale e acquisire competenze altamente richieste nel mercato del lavoro dell’agroalimentare e dell’agriturismo.”

Borse di Studio Fino a 6.157 Euro

Grazie a un programma di borse di studio che può arrivare fino a 6.157 euro annui, l’accesso ai corsi ITS diventa una concreta opportunità. “Siamo convinti che ogni giovane meriti la possibilità di formarsi e crescere professionalmente, senza doversi preoccupare del peso economico. Questa iniziativa è parte del nostro impegno per promuovere l’istruzione di qualità e sostenere i talenti del nostro territorio”: così affermano per ITS Sicani il presidente Ciro Costa e il Prof Giuseppe Di Miceli. Ai corsi – che si svolgono nelle ore pomeridiane e che non prevedono un limite di età per partecipare – possono iscriversi anche soggetti che già lavorano ma che desiderano riqualificarsi per una migliore occupazione avendo anche loro l’opportunità della borsa di studio.

Un Futuro Brillante: 90% di Occupazione

Il 90% dei corsisti ITS trova occupazione entro un anno dal completamento del corso. Questo risultato straordinario è il frutto di un’offerta formativa mirata, che combina teoria e pratica, e di una rete di contatti consolidati con le aziende del settore. I corsi di alta specializzazione ITS Sicani sono progettati per rispondere alle esigenze del mercato, formando professionisti pronti a inserirsi con successo nel mondo del lavoro.

Percorsi Formativi Diversificati

L’offerta formativa di ITS Sicani è ampia e variegata, con percorsi che coprono diverse aree della specializzazione agroalimentare. Ogni percorso è progettato per fornire competenze pratiche e teoriche, attraverso un approccio formativo innovativo e dinamico. Gli studenti hanno l’opportunità di apprendere da esperti del settore e di partecipare a stage formativi per la metà della durata del percorso presso aziende partner, creando subito una connessione diretta tra studio e lavoro.

Ecco i corsi disponibili per il biennio 2024/2026:

– Experience manager delle filiere agroalimentari (sede: Palermo, Agrigento, Sciacca, Menfi)

– Tecnico superiore delle produzioni lattiero-casearie siciliane (sede: Santo Stefano Quisquina)

– Tecnico responsabile della filiera olivicola (sede: Ribera e Menfi)

– Tecnico superiore dei territori e del food experience (sede: Bivona)

– Tecnico responsabile della filiera frutticola mediterranea (sede: Bivona)

– Tecnico responsabile dell’agricoltura 4.0 (sede: Lercara Friddi)

Perché Scegliere ITS Sicani

Scegliere ITS Sicani significa entrare a far parte di una comunità di apprendimento stimolante e motivante, dove il focus è sulla crescita individuale e professionale. I docenti sono professionisti con esperienza, pronti a guidare i corsisti nel percorso di formazione e a supportarli nella transizione verso il mondo del lavoro.

Come avere l’opportunità di iscriversi

Sul sito www.itssicani.it maggiori informazioni sui corsi, le modalità di iscrizione e le informazioni sulle borse di studio disponibili. Oppure chiamare il numero 3246041360 o inviare mail a corsi@itssicani.it

CS + foto