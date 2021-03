Anche le forniture di luce e gas evolvono con l’avvento del digitale. Accanto agli operatori tradizionali che consentono una gestione sempre più telematica della propria utenza energetica, spuntano i fornitori “full digital”.

Scegliere offerte luce e gas di tipo “digital” dà accesso a diversi vantaggi con sconti sull’importo delle bollette e sul prezzo dell’energia e con la possibilità di sfruttare bonus aggiuntivi, come buoni acquisto fino a 300 euro. L’ultimo studio SOStariffe.it passa in rassegna i vantaggi per clienti (e imprese) della transizione digital, in termini di tempo e denaro.

Arriva la svolta digitale anche per le forniture luce e gas. Com’è già accaduto in passato per diversi servizi, tra cui la telefonia e l’internet banking, il processo di digitalizzazione ora investe anche l’erogazione di luce e gas. Da un lato gli operatori tradizionali invitano a una gestione sempre più telematica delle utenze. Dall’altro stanno vedendo la luce alcune compagnie “full digital”, che attivano e forniscono l’intera gamma di prestazioni comunicando con il consumatore solo tramite il canale telematico.

I vantaggi del nuovo approccio digitale sono molteplici: dalla velocità al risparmio, passando per la possibilità di personalizzare i servizi. Scegliere offerte luce e gas di tipo digital permette agli utenti di sfruttare diversi vantaggi con uno sconto effettivo in bolletta che può arrivare, in media, a 50 euro all’anno. Queste offerte, inoltre, garantiscono sconti sulla componente energia, fino al 10% rispetto alle versioni tradizionali, e la possibilità di ottenere vantaggi aggiuntivi, come buoni acquisto in regalo fino a 300 euro.

L’ultimo studio SOStariffe.it si sofferma su tutti i pro del nuovo sistema di gestione delle utenze.

I vantaggi: più offerte, tutte sott’occhio in pochi click

L’attivazione online di una nuova fornitura luce e gas è vantaggiosa sotto diversi aspetti. Spesso tramite il web possiamo accedere a promozioni irreperibili altrove e riservate al canale digitale. Una comodità non indifferente inoltre è quella di poter avvalersi di un servizio di comparazione.

Ad esempio, usare il tool di confronto delle offerte luce e gas di SOStariffe.it permette in modo rapido ed esaustivo di raffrontare tra di loro tutte le offerte esistenti sul mercato e poterle osservare in un unico quadro sinottico riepilogativo. Un’operazione che si rivelerebbe molto più complessa e dispendiosa in termini di tempo se effettuata senza l’ausilio di uno strumento digitale apposito.

Inoltre, il comparatore SOStariffe.it è consultabile anche sullo smartphone grazie all’applicazioneper dispositivi mobili ottimizzata per iOS e Android che consente di ricercare in pochi clic i prezzi più bassi e le offerte più adatte alle nostre esigenze di consumo.

Consumi sotto controllo grazie all’area riservata

Un altro vantaggio del digitale è senz’altro la possibilità di tenere sott’occhio lo stato della propria fornitura e quello dei pagamenti semplicemente consultando la propria area personale sul sito della compagnia energetica. Sempre più spesso, infatti, sul portale ufficiale dei vari fornitori di luce e gas è possibile registrarsi e accedere in questo modo a una propria area clienti riservata.

Si tratta di uno spazio virtuale che ci consente di tenere sotto controllo l’andamento dei consumi, diventando più consapevoli degli eventuali sprechi e correggendo le abitudini negative. Oltre a razionalizzare l’impiego dell’energia, la digitalizzazione è un passo in avanti anche in termini di comfort.

Pensiamo ad esempio alle app per dispositivi mobili: sono sempre di più le aziende energetiche che consentono di eseguire le stesse operazioni disponibili sul proprio sito anche tramite smartphone o tablet. Poter controllare ovunque ci troviamo, in pochi istanti, il conto energetico o qualsiasi altro aspetto inerente la nostra fornitura rende la nostra esperienza di clienti più smart, immediata e confortevole.

Servizio clienti e bot: laddove non arriva l’uomo c’è la macchina

Anche l’assistenza clienti risente in positivo del processo di digitalizzazione. Ora possiamo metterci in contatto con le aziende energetiche tramite molti più canali. Al telefono si sono affiancati i social network, con le pagine aziendali delle compagnie tramite le quali gli operatori comunicano in tempo reale con i clienti, rispondendo ai commenti sotto ai post o ai dubbi espressi tramite i messaggi diretti, ove possibile.

Laddove non arriva l’uomo poi, entra in gioco la macchina. Quando un operatore in carne e ossa è impossibilitato ad assisterci, molto spesso a fare le sue veci troviamo i bot. Si tratta di intelligenze artificiali in grado di rispondere in tempo reale e a qualsiasi ora alle nostre perplessità, richieste di aiuto e assistenza. Un servizio aggiuntivo che colma i vuoti di assistenza al di fuori degli orari di ufficio.

Pagamenti più agevoli e risparmio per clienti e aziende

Grazie all’avvento del digitale possiamo dire addio alle lunghe file alla posta per pagare le fatture di luce e gas tramite bollettino. Con la moderna domiciliazione bancaria, su carta di credito o conto corrente, delle utenze si risparmia tempo e denaro. In particolare, viene meno il costo della commissione in genere richiesta sui versamenti tramite bollettino cartaceo. Inoltre, le bollette possono essere pagate anche tramite circuito CBILL o inquadrando il QR code che troviamo in fattura a cui corrisponde un bollettino digitale precompilato il cui ammontare possiamo versare tramite il nostro Internet banking.

In conclusione, dunque, i benefici della gestione interamente digitale di una fornitura energetica ricadono sia sulle compagnie che sui consumatori. Agli utenti, però, viene richiesto di stare al passo con la tecnologia per sfruttarne tutti i vantaggi. Il supporto telematico consente di risparmiare sull’invio cartaceo delle fatture, ad esempio.

Le bollette oggi si possono ricevere in versione digitale. L’utente può ricevere le bollette digitali nella propria casella di posta elettronica o le può scaricare dal sito ufficiale dell’operatore, facendo un regalo al portafogli e all’ambiente. Ciò si traduce in meno alberi tagliati e in un taglio delle spese postali per la compagnia che sono a carico del cliente.

Anche la riduzione dei negozi fisici, gli store delle compagnie a cui rivolgersi per assistenza, è un altro effetto della transizione verso il “full digital”. I servizi di assistenza migrano sui vari canali online. Questo rappresenta un vantaggio in termini di flessibilità oraria e rapidità di accesso al servizio, tuttavia potrebbe costituire un ostacolo per anziani, disabili e tutti coloro che non hanno un adeguato grado di alfabetizzazione digitale.

D’altro canto, però sono sempre di più le offerte pensate su misura per incentivare gli utenti anche più refrattari ad accostarsi al digitale. Le compagnie puntano a sedurli grazie a sconti e benefici. In media si ottiene uno sconto effettivo in bolletta di 50 euro aderendo a una nuova offerta di questo tipo. Gli sconti sulla componente energia invece, arrivano fino al 10%. Infine, si ha accesso a voucher fino a 300 euro da spendere su altri servizi o alla possibilità di aderire a programmi fedeltà.

Per scoprire le migliori offerte luce e gas di tipo “digital” è possibile sfruttare l’apposito strumento di confronto messo a disposizione da SOStariffe.it https://www.sostariffe.it/energia-elettrica-gas/. Inserendo, o calcolando tramite il tool integrato, una stima del proprio consumo annuale di energia sarà possibile individuare in pochi click le tariffe più vantaggiose per risparmiare sulle bollette di luce e gas.

La comparazione delle offerte può avvenire anche da smartphone o tablet. A disposizione degli utenti, infatti, c’è l’App di SOStariffe.it che può essere scaricata, gratuitamente, dal Google Play Store, per smartphone e tablet Android, e dall’Apple AppStore, per iPhone e iPad. Grazie all’applicazione è possibile accedere a tutti i servizi di comparazione di SOStariffe.it anche in mobilità: https://www.sostariffe.it/app/.

