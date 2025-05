OFFICINA PASOLINI: a maggio incontri, musica e cinema con BONOLIS, VELTRONI, ERRI DE LUCA, CRISTICCHI (Premio Roma Videoclip), CAMERATA JOVEM DO RIO DE JANEIRO, PAOLO TALANCA, ALESSANDRO RAGAZZO. Tornano gli appuntamenti mensili con OFFICINEMA e SUPERFICIE LIVE SHOW

Nuovo mese, nuove proposte culturali. Venerdì 9 maggio, Officina Pasolini, Laboratorio di Alta formazione artistica e HUB culturale della Regione Lazio diretto da Tosca, inaugura la programmazione mensile con un evento dedicato alla musica di qualità. Felice Liperi incontra Paolo Talanca, critico musicale, membro del Consiglio direttivo del Club Tenco e autore del volume MUSICA E PAROLE – BREVE STORIA DELLA CANZONE D’AUTORE IN ITALIA (Carocci editore), per un dialogo profondo e appassionato sulla storia della canzone d’autore italiana. Un’occasione per riscoprire le voci, i testi e le trasformazioni di un genere che ha segnato profondamente la nostra cultura. Tra riflessioni, aneddoti e analisi, Liperi e Talanca ci guidano in un viaggio nella musica che lascia il segno, con gli speciali interventi musicali di Ilaria Pilar Patassini e Piji. Con una copertina che reca una preziosa illustrazione di Sergio Staino, il libro ricostruisce la storia della canzone di qualità del nostro Paese e, attraverso una scrittura agile e un taglio originale, parte dalla Napoli del cuore dell’Ottocento e arriva a Madame e alla trap, passando per De André, Guccini, De Gregori, Battiato e tutti gli altri. Per ogni epoca le peculiarità dei brani che l’hanno caratterizzata vengono ricostruite sulla base del contesto storico-sociale da cui sono nati stili e poetiche.

Martedì 13 torna OFFICINEMA, il cineforum di Officina Pasolini, curato dal regista e divulgatore cinematografico Riccardo Fabrizi, in collaborazione con il podcast CINEFABRIX. Per questo secondo appuntamento con la settima arte, ancora una volta dedicato alle “Ragazze terribili del cinema”, la pellicola scelta è Jackie Brown, film del 1997 scritto e diretto da Quentin Tarantino. Un noir raffinato e ironico, tra colpi di scena, dialoghi taglienti e una colonna sonora da leggenda. Un’occasione per riscoprire sul grande schermo uno dei gioielli meno convenzionali del maestro Tarantino. Al termine del film, con il calare dei titoli di coda, il pubblico sarà invitato a partecipare a un dibattito aperto, tra domande, riflessioni e commenti.

Mercoledì 14 il protagonista della serata è ERRI DE LUCA. Il narratore-saggista sarà in dialogo con Massimo Venturiello per un incontro dedicato a L’età sperimentale, una riflessione profonda su quella fase della vita che lui stesso definisce di esplorazione e conquista: la vecchiaia. Un viaggio intimo e lucido tra pensieri, emozioni e consapevolezze maturate con il tempo, dove la parola si fa strumento di scoperta e rivelazione. L’incontro si concluderà con la proiezione del docufilm L’età sperimentale, tratto dal libro omonimo, scritto e interpretato dallo stesso Erri De Luca, per la regia di Marco Zingaretti. L’autore racconta la sua vecchiaia, l’allenamento e la manutenzione del corpo attraverso l’esercizio della scalata in parete, anche in solitaria. La pratica quotidiana della lettura, l’importanza del gioco, di qualche amicizia, dell’aria aperta, degli orari regolari. “Nessuno è stato vecchio prima di me”, spiega, perché nessuna esperienza può davvero prepararci a questa età, che lui definisce la più bella della sua vita. Non è una passeggiata. È un’ascesa continua.

Sabato 17 sul palco di Officina Pasolini arriva in concerto ALESSANDRO RAGAZZO, cantautore diplomato della sezione Canzone, che presenta il suo nuovo album Tutte le nostre città. Un viaggio musicale sospeso tra sogno e realtà, in cui le parole si fondono con sonorità oniriche, ispirate al cantautorato classico e a un’estetica profondamente cinematografica. Più che un semplice disco, Tutte le nostre città è un percorso emotivo che attraversa malinconie, desideri di rinascita e barlumi di speranza. Dieci tracce come tappe di una fuga mistica, tra luci e ombre, città interiori e sogni mai detti. Quello creato e raccontato da Alessandro Ragazzo è un mondo concreto, ma allo stesso tempo astratto, sognante e romantico. Un universo musicale che rimanda ad alcuni grandi nomi del cantautorato italiano, come PFM, Ivan Graziani e Eugenio Finardi.

Lunedì 19 alle ore 20:00 il cinema abbraccia la musica con il PREMIO ROMA VIDEOCLIP, la più importante kermesse nazionale dedicata al videoclip e al legame tra immagini e suoni. Giunta alla sua XXII edizione, la manifestazione torna a Officina Pasolini sotto la direzione artistica di Francesca Piggianelli, con il riconoscimento della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura e il patrocinio di prestigiose istituzioni. Il Premio celebra i migliori videoclip tratti da colonne sonore cinematografiche, video musicali, serie web, produzioni indipendenti e live concert, attraverso proiezioni, incontri e una grande festa finale con tributi speciali a registi, artisti e compositori. L’obiettivo è valorizzare il videoclip come forma d’arte e racconto, un vero e proprio microfilm capace di esprimere emozioni, storie e visioni, esaltando l’indissolubile legame tra cinema e musica. Tra i protagonisti premiati della serata, il cantautore Simone Cristicchi.

Martedì 20 Il senso delle cose – rilevante quanto sfuggente – è il tema attorno al quale si svilupperà l’incontro con PAOLO BONOLIS condotto da Walter Veltroni. Un confronto aperto tra due anime affini e complementari, durante il quale il gioco di ruoli e prospettive si intreccerà costantemente, rendendo l’interazione dinamica e imprevedibile. Un appuntamento da non perdere.

Lunedì 26 sul palco del Teatro Eduardo De Filippo arriva la CAMERATA JOVEM DO RIO DE JANEIRO, una delle orchestre sociali più vivaci e influenti del Brasile. Composta da diciassette giovani talenti di età compresa tra i diciotto e i venticinque anni, tutti provenienti dal progetto Azione Sociale per la Musica, l’orchestra è diretta da Fiorella Sollares. Nel 2025 la Camerata celebra il suo decimo anniversario, portando in Italia la vitalità di una nuova generazione di musicisti cresciuti con la musica come strumento di riscatto e inclusione. Attraverso un repertorio che unisce la tradizione della musica classica alle sonorità brasiliane, si conferma come esempio di eccellenza musicale nel mondo, avendo già calcato palcoscenici internazionali prestigiosi, come quello del Rock in Rio ed esibendosi al fianco di artisti di fama mondiale come il pianista Lang Lang e il chitarrista Yamandu Costa. A introdurre la serata sarà Max De Tomassi, voce di Rai Radio1, autore e profondo conoscitore della cultura verde-oro, insignito della Cruz do Rio Branco, la massima onorificenza del governo brasiliano. Un evento imperdibile che unisce bellezza, passione e speranza.

Mercoledì 28 torna SUPERFICIE LIVE SHOW – attori sul palco a portata di video, ideato e condotto da Matteo Santilli. Un susseguirsi di monologhi, anteprime, brevi video, lezioni e tante ‘rubriche’ create ad hoc per questo show con la partecipazione di artisti e musicisti che saranno annunciati a ridosso della data. Uno sguardo sul teatro contemporaneo, fra proposte ed esperimenti scenici e piccole anticipazioni sui principali spettacoli in scena nelle settimane successive nei teatri della capitale. Superficie Live Show racconta il mondo teatrale a 360 gradi e che puntualmente cerca di rinforzare il dialogo fra il pubblico e l’artista.

OFFICINA DELLE ARTI PIER PAOLO PASOLINI

Ingresso Teatro Eduardo De Filippo: Viale Antonino di San Giuliano 782/angolo Via Mario Toscano, a pochi passi da Ponte Milvio.

Tutti gli eventi sono gratuiti, con prenotazione obbligatoriasul profilo Eventbrite di Officina Pasolini al seguente link

