Oggi, 4 marzo, l’associazione Parco Libero parteciperà alla fiaccolata per la pace

“Accenderemo una luce contro la guerra e per la libertà” L’associazione Parco Libero aderisce e partecipa alla fiaccolata per la pace di questa sera organizzata dalla Consulta per la pace del Comune di Palermo per chiedere la fine del conflitto tra Russia e Ucraina.

“Accenderemo una luce contro la guerra e per la libertà. Unirsi come comunità, al di là di ogni differenza di cultura, religione ed etnia, in questo momento drammatico è importante più che mai. Per la vita, per la pace, per l’umanità”, dicono Alice Grassi e Cleo Li Calzi, rispettivamente presidente e vice presidente dell’associazione Parco Libero.

Com. Stam.