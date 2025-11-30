Oggi a Palermo le finali dei Campionati Italiani Assoluti e Para Badminton 2025

Si avviano verso la conclusione i Campionati Italiani Assoluti di Badminton e di Para Badminton, manifestazione patrocinata dal CONI, dal Comitato Paralimpico Italiano e dal Comune di Palermo, indetta dalla Federazione Italiana Badminton ed organizzata dall’Asd Piume d’Argento, nel Palamangano di Palermo questa mattina si giocheranno le finali per l’assegnazione dei titoli italiani 2025.

Sorpresa nel singolare maschile Giovanni Toti (Gs Esercito) e Davide Izzo (Piume d’Argento) sono stati eliminati nei quarti di finale, il primo da Enrico Baroni (Gsa Chiari), il secondo non al meglio per un problema fisico è stato sconfitto in tre set da Lukas Osele (Mals).

Nel singolare femminile le teste di serie n.1 Lidia Rainero (Cus Torino) e n.2 Emma Piccinin (BC Milano) rispettano i pronostici e si qualificano per le semifinali, affronteranno Gianna Stiglish (Gs Aeronautica) e Margherita Tognetti (Bc Milano).

Anche il doppio maschile ha stupito con la finale che non vedrà nessuna testa di serie presente con Gianmarco Bailetti/Simone Piccinin (BC Milano) che affronteranno Enrico Baroni e Matteo Massetti (GSA Chiari/MaraBadminton). La prima coppia ha sconfitto Lukas Osele e Kevin Strobl (ASV Mals/CS Aeronautica Militare) con un doppio 21-16 mentre la seconda coppia ha sconfitto Matthias Frank e Karl Ladurner (ASV Mals/SC Meran) in due set (21-14; 21-15).

Nel tabellone paralimpico definite due finali su cinque. Nel singolare maschile WH2 sarà derby GSPD con Piero Rosario Suma e Salvatore Vasta opposti nella finale. Nell’altra finale quella di doppio WH sarà ancora una volta sfida da Vincenzo Contemi e Piero Rosario Suma (Pol. Masi/GSPD) e Yuri Ferrigno e Roberto Punzo (BC Milano/GSPD).

Nel singolare maschile accoppiamenti di semifinale:

• Lukas Osele (Mals) vs Fabio Caponio (Gs Aeronautica)

• Enrico Baroni (Gsa Chiari) vs Luca Zhou (Bc Milano)

Nel singolare femminile accoppiamenti di semifinale:

• Emma Piccinin (BC Milano) vs Margherita Tognetti (Bc Milano)

• Lidia Rainero (CUS Torino) vs Gianna Stiglich (CS Aeronautica)

Finale doppio maschile :

Gianmarco Bailetti/Simone Piccinin (BC Milano) vs Enrico Baroni/Matteo Massetti (GSA Chiari/MaraBadminton)

Finale doppio femminile:

Martina Corsini/Emma Piccinin (BC Milano) vs Sofia Galimberti/Anna Hell (ASV Uberetsch)

Finale doppio misto:

Bailetti /Emma Piccinin (BC Milano) vs Luca Zhou/Anna Sofie De March (ASV Mals)

Finale singolare maschile WH2

Piero Rosario Suma (GSPD) vs Salvatore Vasta (GSPD)

Finale doppio WH

Vincenzo Contemi/Piero Rosario Suma (Pol. Masi/GSPD) vs Yuri Ferrigno/Roberto Punzo (BC Milano/GSPD)

