Oggi e domani, 3 e 4 aprile, partirà in Arabia Saudita la prima tappa dell’X Prix, la gara automobilistica in due tappe riservata ai suv elettrici in territori estremi influenzati da cambiamenti climatici ed ambientali.

La seconda tappa si svolgerà invece in Senegal il 29 e 30 maggio ed a seguire in Groenlandia, in Amazzonia e nella Terra del fuoco. Tutte le auto che parteciperanno alla competizione e le attrezzature saranno trasportate dalla nave St. Helena, un ex cargo che è stato completamente riadattato per ridurre al massimo le emissioni di gas serra e che ospiterà anche cinque progetti scientifici, tra i quali IsoMed, finanziato da Extreme E ed Enel Foundation, per lo studio delle migrazioni degli organismi marini e quindi dei cambiamenti climatici mondiali.

Ciro Cardinale

CS