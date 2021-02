Oggi, 17 febbraio, si celebra la Festa del gatto. Ma perché questa festa che ci ricorda gli amici a quattro zampe, coda e vibrisse cade proprio oggi? Circolano varie versioni della spiegazione che di solito viene data.

Febbraio è il mese del segno zodiacale dell’Aquario, segno dominato da Urano, protettore degli spiriti liberi e anti convenzionali, proprio come i mici. Secondo un’altra versione, invece, 17 in numero romano viene scritto XVII, anagrammato in VIXI, cioè “ho vissuto” in latino, che tradizionalmente è riferito al fatto che si dice che il gatto ha sette vite. Ancora, c’è chi sostiene che il numero 17 nei paesi nordici è un numero fortunato. Comunque, quale che sia la spiegazione del perché proprio il 17 febbraio si celebra la Festa del gatto, non possiamo scordare che i nostri piccoli felini sono dotati di un fascino particolare ed irresistibile e da secoli fanno ormai parte della “famiglia” umana, adottati da sempre più persone ed amati da tanti artisti e personaggi famosi, da Freddie Mercury a Margherita Hack, da Doris Lessing a David Bowie, da Pablo Neruda ad Anna Magnani, mentre sui social e sul web impazzano, con tanti like, i siti e le pagine dedicati ai felini. Secondo l’Enpa, l’Ente nazionale protezione animali, infine, dal primo lockdown del 2020 in tanti hanno adottato un gatto (9.500 per la precisione sono i felini che nel 2020 hanno trovato una casa e tante coccole tramite l’associazione, a cui si devono aggiungere anche i cani, con un incremento totale del 15% in più di adozioni rispetto al 2019).

Ciro Cardinale

CS