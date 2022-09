Torino – OGR Torino annuncia la nuova mostra di Arthur Jafa, la prima personale dedicata all’artista, regista e direttore della fotografia statunitense da un’istituzione italiana, in programma dal 4 novembre 2022 al 15 gennaio 2023.

Commissionato e prodotto da OGR Torino in collaborazione con la Serpentine di Londra, curato da Claude Adjil e Judith Waldmann con Hans Ulrich Obrist, il progetto nasce da un’idea di Amira Gad ed è concepito dall’artista per gli spazi del Binario 1 come un’unica grande installazione. In mostra alcuni dei lavori più recenti dell’artista, mai esposti prima in Italia.

Arthur Jafa, tra gli artisti internazionali più significativi della sua generazione, Leone d’oro come miglior artista alla 58ª Biennale di Venezia nel 2019, ha costruito nel corso della sua carriera un corpus di opere che sfida ogni categorizzazione nella sua ricerca sulla Blackness: con il suo lavoro, potente e lirico, combina in modo destabilizzante immagini e storie provenienti da diversi contesti. Una domanda ricorrente guida la sua pratica artistica: come possono i media, gli oggetti, le immagini statiche e quelle in movimento trasmettere la potenza, la bellezza e l’alienazione proprie della Black music nella cultura statunitense?

L’inaugurazione e la mostra saranno accompagnate da un calendario di eventi per approfondire la pratica di Arthur Jafa, con particolare attenzione alla sua relazione con la musica e la contaminazione tra differenti discipline e media.

OGR Torino

presenta

Una mostra di

ARTHUR JAFA



In collaborazione con Serpentine, Londra

A cura di Claude Adjil e Judith Waldmann con Hans Ulrich Obrist

PREVIEW STAMPA: venerdì 4 novembre, ore 11 – 13

OPENING: venerdì 4 novembre, ore 18 – 24

4 novembre 2022 – 15 gennaio 2023

Nuovi orari OGR Torino:

giovedì e venerdì, ore 18 – 22

sabato e domenica, ore 10 – 20

INGRESSO GRATUITO

OGR Torino

Corso Castelfidardo 22, Torino

www.ogrtorino.it

