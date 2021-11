OGR Torino | Throwing Balls at Night di Jacopo Miliani

Throwing Balls at Night di Jacopo Miliani con Kenji Benji, Gogo Savoia, Zell Revlon Savoia Master of Ceremony Matyouz mercoledì 03 novembre, ore 21.00 ingresso libero fino al raggiungimento della capienza massima OGR Torino – DUOMO Corso Castelfidardo 22, 10138 Torino www.ogrtorino.it

Torino – Mercoledì 3 novembre alle ore 21.00, OGR Torino presenta negli spazi del Duomo la performance Throwing Balls at Night di Jacopo Miliani ispirata al poème-dansé Jeux di Claude Debussy, Sergej Diaghilev e Vaslav Nijinsky.

Un evento gratuito e a ingresso libero (fino a raggiungimento della capienza massima) organizzato da OGR per celebrare Torino capitale mondiale del tennis, in occasione delle Nitto ATP Finals, il più importante torneo indoor maschile che, dal 14 al 21 novembre, porterà in città gli otto migliori tennisti e le otto migliori coppie di doppio per contendersi il prestigioso titolo.

Throwing Balls at Night intreccia cultura sportiva ed espressione artistica, descrivendo l’incontro fortuito in un parco di notte di tre giocatori di tennis che, non potendo riprendere il gioco, si intrattengono in un corteggiamento reciproco, lasciando spazio a momenti di ambiguo erotismo.

Poème-dansé del 1913, Jeux è passato alla storia come un balletto profetico e anticonvenzionale: per il suo uso dello sport sulla scena, per lo spazio dedicato a identità sessuali all’epoca oggetto di censura, e per la scelta di un linguaggio privato, da club, che sembrava presagire la cultura giovanile degli Anni Venti.

Mescolando danza accademica e atteggiamenti tratti dalla vita moderna, il balletto ha avuto una fortuna critica molto contestata, ma si è guadagnato un posto nella storia della danza per la sua visionarietà, in seguito associata alla nascita del cosiddetto balletto neoclassico.

Partendo da queste suggestioni, Jacopo Miliani fonde in Throwing Balls at Night l’assoluta modernità delle tecniche coreutiche e delle concezioni rivoluzionarie di Nijinsky con il Vogueing degli anni Ottanta newyorkesi. Così, dopo qualche minuto di ascolto di Debussy, i danzatori/performer iniziano a muoversi al ritmo di MikeQ – leggenda del ballroom sound – scaldando il lungo catwalk allestito per la serata con movimenti, gesti, pose.

Jacopo Miliani vive e lavora a Milano. Si forma al DAMS di Bologna e al Central Saint Martins College di Londra. I suoi lavori sono stati presentati in gallerie e spazi museali in Italia e all’estero. Per i suoi progetti a carattere interdisciplinare ha collaborato con il regista Dario Argento, lo scrittore Walter Siti, i fashion designers Boboutic, il produttore musicale Jean–Louis Hutha, l’attrice Eva Robin’s e la semiotica Sara Giannini. Ha al suo attivo mostre personali e collettive in spazi espositivi internazionali tra cui: Centro Pecci per l’arte Contemporanea, Prato (2021), GUCCI Garden Cinema da Camera, Firenze (2019), GAMeC, Bergamo (2019), Galeria Rosa Santos, Valencia (2018), Palais de Tokyo, Parigi (2017), David Roberts Art Foundation, Londra (2017), Kunsthalle Lissabon, Lisbona (2016), ICA studio, Londra (2015), MADRE, Napoli (2011), Studio Dabbeni, Lugano (2014 e 2010).

INFORMAZIONI SINTETICHE

Jacopo Miliani Throwing Balls at Night

03.11.2021, ore 21.00 OGR Torino – Duomo Ingresso libero fino al raggiungimento della capienza massima Per partecipare è necessario presentare il Green Pass, in ottemperanza al D.L. del 23 luglio 2021, n. 105. In occasione della performance, dalle ore 18 alle 22 è prevista l’apertura straordinaria di Vogliamo tutto. Una mostra sul lavoro, tra disillusione e riscatto, a cura di Samuele Piazza con Nicola Ricciardi.

Com. Stam.