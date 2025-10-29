OGR Torino | WE FELT A STAR DYING e la collettiva ELECTRIC DREAMS. Art & Technology Before the Internet

Visioni Quantiche, Sogni Elettrici. Alle OGR Torino l’arte incontra la tecnologia con due grandi mostre internazionali. Dal 31 ottobre 2025

Laure Prouvost. WE FELT A STAR DYING commissionata da LAS Art Foundation e co-commissionata da OGR Torino ELECTRIC DREAMS. Art & Technology Before the Internet organizzata da Tate Modern e OGR Torino Corso Castelfidardo 22, Torino www.ogrtorino.it

Torino – Dal 31 ottobre 2025 al 10 maggio 2026, le OGR Torino presentano WE FELT A STAR DYING dell’artista francese Laure Prouvost e la collettiva ELECTRIC DREAMS. Art & Technology Before the Internet, due mostre che intrecciano ricerca artistica e innovazione tecnologica, rafforzando la missione delle OGR di centro di produzione e sperimentazione interdisciplinare.

WE FELT A STAR DYING di Laure Prouvost, commissionata da LAS Art Foundation e co-commissionata da OGR Torino, ed ELECTRIC DREAMS. Art & Technology Before the Internet, organizzata da Tate Modern e OGR Torino, esplorano da prospettive differenti ma complementari il rapporto tra creatività e tecnologia. Insieme, i due progetti espositivi tracciano un arco temporale che va dalle sperimentazioni pionieristiche del secondo Novecento alle ricerche contemporanee sul calcolo quantistico e sull’intelligenza artificiale, evidenziando il valore internazionale della programmazione e delle prestigiose collaborazioni culturali e scientifiche delle OGR.

La mostra Laure Prouvost. WE FELT A STAR DYING, curata per LAS da Carly Whitefield e alle OGR da Samuele Piazza, presentata per la prima volta a febbraio 2025 negli spazi di Kraftwerk a Berlino, arriva nel Binario 1 delle ex officine in una nuova configurazione che dialoga con l’architettura e la sua storia. L’installazione, frutto della collaborazione tra l’artista, il filosofo Tobias Rees e lo scienziato Hartmut Neven, fondatore di Google Quantum AI, esplora il quantum computing attraverso un’esperienza multisensoriale tra immagini, suoni e profumi.

ELECTRIC DREAMS. Art & Technology Before the Internet, a cura di Val Ravaglia e Samuele Piazza, approda nel Binario 2. La mostra ripercorre oltre quarant’anni di sperimentazione artistica al crocevia tra arte visiva e tecnologia, prima della diffusione su larga scala di Internet, attraverso il lavoro di artisti che hanno esplorato la modernità tecnologica, appropriandosi di strumenti nati in ambiti militari o aziendali per ridefinire immaginari collettivi e stimolare il senso critico.

Con queste due mostre, la stagione autunnale delle OGR Torino apre a nuove indagini sulle connessioni tra arte contemporanea e tecnologia d’avanguardia, in un’ottica internazionale e multidisciplinare, che mette in dialogo artisti, scienziati e istituzioni per esplorare le trasformazioni culturali che definiscono il presente e modellano il futuro.

