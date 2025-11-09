Ogulnar di Luciana De Palma in libreria per Les Flâneurs Edizioni. Un viaggio onirico ed emozionante vissuto attraverso la diversità di Ogulnar

Il libro: Ogulnar vive in Turkmenistan, nel rovente deserto del Karakum. Possiede il dono di saper trasformare, attraverso le parole e la poesia, ciò che solo in apparenza è muto e immobile.

Ritenuta diversa e, per questo, confinata nella sua solitudine, ben presto è chiamata a rompere la millenaria tradizione del villaggio. Si ritrova catapultata in un viaggio inatteso che la porterà a prendere una decisione definitiva.

«Ci vuole molto tempo prima che le parole facciano effetto, devono coprire grandi spazi e poi tornare indietro. Devono trovare quello che cercano e fermarsi dove sono necessarie. Devono cercare quello che è nascosto, scoprire il dolore e dargli un nome».

L’autrice:

Luciana De Palma ha pubblicato le raccolte di poesia La candela rossa, edita dalla casa editrice indiana IICCA, 2002, con testi in italiano e in inglese a fronte, Risacche, (Secop ed. 2007), tradotta in serbo, Sassi e comete, (Line¬einfinite ed. 2012). I romanzi: Il melograno, (Città del Sole ed. 2016), Il mulino blu, (Florestano ed. 2019), Piccoli incon¬venienti prima della felicità, (Les Flâneurs 2022). Il lavoro critico Virginia Woolf – le parole il tempo la visione (Qed ed. 2024). Si occupa di recensioni e articoli per blog cultu¬rali e riviste letterarie.

Perché leggere questo libro?

• Un romanzo di formazione, che mostra la forza della diversità.

• Una protagonista indimenticabile che incarna la forza silenziosa del raccontare.

• Paesaggio, memoria e poesia evocati attraverso la scrittura.

Dettagli del libro:

Pagine: 232

Prezzo: € 18,00

Isbn: 9791254512180

Data di pubblicazione: 10 ottobre 2025

