Ok gara per RSA Caloveto, soddisfatto Sindaco esito per il quale ci siamo spesi con abnegazione

CALOVETO (Cs) – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) di Caloveto, ringraziamo il Commissario ad Acta per l’ASP di Cosenza Carlo Vincenzo La Regina ed i funzionari per aver portato a temine la procedura di indizione della gara per l’affidamento della concessione ed insieme a loro, quanti, rappresentanti politici ed istituzionali sono stati al fianco dell’Amministrazione Comunale sostenendo la necessità di arrivare in tempi celeri al risultato di oggi, giovedì 28 ottobre.

È quanto dichiara il Sindaco Umberto Mazza esprimendo soddisfazione per l’esito dell’iter per il quale l’Esecutivo si è speso con abnegazione ed impegno e auspicando insieme alla comunità ed all’intero territorio che possa essere finalmente questa l’ultima attesa prima di poter condividere un risultato storico per tutti.

L’indizione della gara a procedura aperta per l’affidamento in concessione della RSA – sottolinea il Primo Cittadino – ripaga degli sforzi investiti in questi anni per la riapertura della struttura che ci auguriamo possa tornare presto ad essere punto di riferimento per la terza età e per tutte le esigenze di tutela ed assistenza delle persone anziane, oltre a rappresentare nuovamente una fonte di occupazione per diverse famiglie e risorsa economica per l’intero territorio. – (Fonte: Comune di Caloveto – Comunicazione istituzionale/strategica – Lenin Montesanto Comunicazione & Lobbying).

Com. Stam.