OLD – GROWTH FORESTS AND ANCIENT TREES A treasure of Nature, Life and Culture

L’importanza delle foreste vetuste e degli antichi alberi nella mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici e la loro conservazione e gestione sono i temi posti al centro della Conferenza Internazionale, promossa dall’Arma dei Carabinieri, che si svolgerà a Firenze il 1ottobre e a Vallombrosa il 2 e 3 ottobre 2025

Roma, 29 settembre 2025 – Le foreste vetuste sono piccole isole di natura incontaminata, cuore pulsante del patrimonio naturale nazionale. La conservazione e la gestione di questi scrigni di biodiversità è fondamentale per la mitigazione degli effetti causati dai cambiamenti climatici e per la produzione di effetti benefici per la salute e la qualità della vita in generale.

Questo il focus della Conferenza Internazionale Old – Growth Forests and Ancient Trees che l’Arma dei Carabinieri, in collaborazione con le Autorità istituzionali, i rappresentanti delle organizzazioni internazionali, gli enti di studio e ricerca, nonché con il contributo di autorevoli partners, organizzerà a Firenze il 1 ottobre presso il Salone dei 500 di Palazzo Vecchio a partire dalle ore 9.30 e il 2 e 3 ottobre a Vallombrosa presso il Salone del Capitolo dell’Abbazia di San Giovanni Gualberto dalle ore 9.00.