Olly, “TUTTA VITA Tour”

Grande Successo per la Data Zero del Nuovo Tour di Olly. Il suo debutto nei palazzetti nel 2025. Dopo Nonantola, il nuovo tour da tutto esaurito del cantautore genovese toccherà le più importanti città italiane. Annunciato anche il suo debutto nei palazzetti nel 2025.

È partito il “Lo Rifarò Lo Rifaremo Tour 2024” di Olly con 24 date live già sold out. Il cantautore genovese ha debuttato ieri sera al Vox Club di Nonantola, in provincia di Modena. Una “data zero” che ha confermato il successo del giovane rapper, preannunciato dagli importanti numeri dello streaming e dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo nel 2023 con il brano “Polvere”.

Mani al cielo e voci che cantano “a squarciagola”, proprio come il titolo di una delle canzoni in scaletta al suo concerto. Insieme alla band, Olly ha ricreato un’atmosfera magica e familiare, dimostrando ancora una volta l’importanza della vicinanza al pubblico. Il tour continuerà nei principali club italiani: Milano, Firenze, Torino, Padova, Napoli per poi concludersi con tre date a Roma. Ma non finirà lì. A ottobre 2025 il cantante genovese porterà il suo “TUTTA VITA Tour” nei maggiori palazzetti italiani. 4 appuntamenti a partire da Genova (Stadium Genova – 4 ottobre), per poi toccare Milano (Unipol Forum – 10 ottobre), Roma ( Palazzo dello sport – 15 ottobre ) e, infine, Napoli (Palapartenope – 17 ottobre).

Olly porterà live il suo ultimo album “Tutta Vita”, prodotto da JVLI e uscito lo scorso ottobre, che ha debuttato al primo posto della classifica album FIMI/Gfk degli album più venduti in Italia. L’album contiene 4 brani attualmente in Top20 della classifica singoli FIMI/Gfk: Scarabocchi, Devastante, Quei ricordi là e Per due come noi, singolo che ha dominato la classifica singoli per sette settimane consecutive, dopo aver raggiunto anche la vetta della classifica Earone. Ma prima di tutti questi appuntamenti Olly sarà protagonista, a febbraio 2025, del Festival di Sanremo.

di Giada Coacci

Foto ufficio stampa

Video https://youtu.be/0Kggd7WlAC8?si=7rD9yHn2mPFOT6Ns