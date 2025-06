Oltre 66 tonnellate di Tonno Rosso recuperate e donate. L’Asp di Catania in prima linea contro lo spreco alimentare

Trasformare lo spreco in risorsa e ridurre l’invenduto alimentare sono gli obiettivi dei progetti “Cuore Generoso” e “Ri-Pescato” che vedono protagonista il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’Asp di Catania in un’azione congiunta di sicurezza alimentare e impegno sociale, svolta in sinergia con Istituzioni, Forze dell’Ordine e Enti del Terzo Settore.

Catania – Nei primi sei mesi del 2025 sono già 10.163 i chilogrammi di Tonno Rosso sequestrati e destinati alla donazione dal Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’Asp di Catania, nell’ambito dei progetti “Cuore Generoso” e “Ri-Pescato”, realizzati in collaborazione con il Banco Alimentare e il Mercato Agro-Alimentare Sicilia (MAAS), con il supporto delle Istituzioni territoriali e di enti caritativi e del Terzo Settore.

Le due iniziative perseguono un obiettivo comune: trasformare lo spreco in risorsa, riducendo l’invenduto alimentare – in particolare dei prodotti ittici – e restituendolo alla collettività attraverso canali organizzati di beneficienza e promozione umana.

Un modello virtuoso che, dal 2022, ha permesso la donazione di oltre 62.000 kg di Tonno Rosso, una specie di alto valore nutrizionale, spesso oggetto di sequestro da parte della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza Navale.

Il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’Asp di Catania in questo processo svolge un ruolo centrale: valuta la commestibilità dei prodotti sequestrati mediante un accurato esame ispettivo e analisi di laboratorio, in particolare per la rilevazione dell’istamina (effettuati dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia), una sostanza potenzialmente pericolosa che può svilupparsi se non viene rispettata la catena del freddo. Solo gli alimenti che superano questi controlli possono essere dichiarati idonei alla donazione.

I numeri del progetto

Dal 2022 a oggi sono state recuperate e donate oltre 66 tonnellate di Tonno Rosso, così distribuite: 17.069 kg nel 2022, 17.644 kg nel 2023, 21.500 kg nel 2024, 10.163 kg (dato parziale) nel 2025.

«Il nostro Dipartimento di Prevenzione Veterinaria – afferma Giuseppe Laganga Senzio, direttore generale dell’Asp di Catania – si conferma tra le eccellenze sanitarie regionali, capace di governare fenomeni complessi e di erogare servizi di alta qualità in risposta a una domanda sempre più articolata. Il Dipartimento opera lungo l’intera filiera alimentare attraverso attività di vigilanza, controllo e ispezione. Un impegno che si realizza anche in collaborazione con le Forze dell’Ordine, contribuendo al contrasto delle pratiche illecite. Con progetti come “Cuore Generoso” e “Ri-Pescato” affermiamo anche un ruolo sociale, promuovendo una cultura della legalità, della sostenibilità e del rispetto per le risorse».

Il segno di un impegno corale

In queste attività il Dipartimento favorisce l’incontro tra domanda e offerta di alimenti in eccedenza, assicurando salubrità e sicurezza attraverso rigorosi controlli sanitari, ma anche percorsi di formazione e sensibilizzazione igienico-sanitaria rivolti agli operatori delle associazioni beneficiarie.

«Questi risultati sono il frutto di un lavoro corale e dell’impegno quotidiano di tutto il personale del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria, che desidero ringraziare – dichiara Emanuele Farruggia, direttore del Dipartimento – e di una sinergia consolidata con Istituzioni, Forze dell’Ordine e Terzo Settore. Una collaborazione virtuosa che consente di recuperare e valorizzare prodotti sequestrati, trasformandoli in risorse concrete per chi ne ha più bisogno. È una rete che funziona grazie a fiducia, trasparenza e alla condivisione di obiettivi comuni. Il ruolo dei medici veterinari oggi va ben oltre il controllo sanitario e si evolve, in una logica One Health, verso una responsabilità sanitaria, ambientale e etica».

L’iniziativa si colloca peraltro all’interno delle politiche europee di contrasto allo spreco alimentare, in linea con l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 12.3 dell’Agenda ONU 2030, che mira a dimezzare lo spreco alimentare globale entro il 2030.

In Italia, la Legge n. 166/2016 (nota come Legge Gadda) promuove il recupero delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale e sostenibilità ambientale. Un quadro normativo che rafforza l’impegno delle amministrazioni locali e dei servizi sanitari pubblici nella gestione etica delle risorse.

Com. Stam. + foto