Oltre 90 iscritti: motori già caldi per il 1° Autoslalom ‘Cozzo Disi’ Casteltermini

Grandi numeri e qualità premiano gli sforzi degli organizzatori, la Casteltermini Corse e Il Team Palikè Palermo. Domani, venerdì 3 giugno, la presentazione ufficiale della kermesse, alla presenza del sindaco di Casteltermini, Gioacchino Nicastro, che ha assicurato il patrocinio.

Sabato 4 le operazioni preliminari, domenica 5 il semaforo verde per le due manche previste (a cui si aggiunge la ricognizione del percorso, pari a 2,990 km). L’attesa sfida auto tra i birilli valida quale prova d’apertura per Challenge Palikè, Coppa Monti Sicani e Prix “Serena Casubolo”

Casteltermini – È già record, a poche ore dall’accensione del fatidico semaforo verde, atto a sancire l’avvio del confronto con il cronometro, da parte dei piloti, per la vittoria assoluta e nelle rispettive categorie. Sono infatti 94 gli iscritti al 1° Autoslalom Miniera ‘Cozzo Disi’ Casteltermini, nell’Agrigentino, prova d’apertura per il 23° Challenge Palikè 2022, per la 1a Coppa Monti Sicani, nonché per il 1° Prix “Serena Casubolo”, previsto sabato 4 e domenica 5 giugno alle porte della cittadina a forte vocazione mineraria inserita nel Comprensorio della Valle dei Monti Sicani, centro di Sicilia. Si tratta del secondo slalom automobilistico con il maggior numero di adesioni in assoluto, finora, quest’anno.

Un risultato forse insperato sino a qualche giorno addietro, che premia gli sforzi congiunti degli organizzatori, la Casteltermini Corse guidata da Salvino Tinnirello (che per l’occasione tornerà pure ad indossare tuta e casco ed a cimentarsi nella gara di casa, su Renault Clio Williams) e l’instancabile Team Palikè Palermo (con al timone Anna Maria Lanzarone, Nicola, Dario, Roberto ed Alice Cirrito), collaborati dalla Muxaro Corse, rappresentata da Francesco Vullo e Camillo Sartorio.

Grande soddisfazione espressa anche da parte dell’Amministrazione comunale di Casteltermini, nella persona del sindaco Gioacchino Nicastro, il quale presiederà domani pomeriggio (venerdì 3 giugno) alle 18.00 l’incontro di presentazione ufficiale dello slalom, allestita nei saloni ristrutturati e carichi di storia della Miniera-Museo “Cozzo Disi”, alle porte di Casteltermini, lungo la strada provinciale 22, frazione Zolfare, al quale sono invitate e prenderanno parte autorità dell’hinterland, stampa, addetti ai lavori e piloti locali (questi ultimi presenti con ben 19 concorrenti). Oltre che dal Comune di Casteltermini, il patrocinio alla kermesse automobilistica è stato inoltre assicurato dall’Ars, Assemblea Regionale Siciliana, su iniziativa del consigliere comunale Arturo Ripepe, il quale si è adoperato a far da tramite tra i vari enti interessati, pubblici e privati, riuscendo a coinvolgere l’Ars ed il Banco di Credito Cooperativo “Toniolo” San Cataldo.

Diversi i nomi, tra gli specialisti siciliani, che possono ambire alla vittoria assoluta nello Slalom Miniera “Cozzo Disi”, domenica. Almeno tre di loro forse con più chance di altri. Pilota del momento è probabilmente il giovane mazarese “figlio d’arte” Totò Arresta, tornato nelle due ultime stagioni a competere ad altissimo livello nelle sfide motoristiche ospiti nella sua Sicilia. Il portacolori della Scuderia Armanno Corse Palermo è colui che ha vinto più gare quest’anno, ben tre sinora ed a Casteltermini proverà a calare il “poker” al volante della veloce monoposto Gloria B5 Evo Suzuki preparata dal Team del campione siciliano Slalom in carica Girolamo Ingardia. A Casteltermini non mancherà neppure il “veterano” di tante battaglie, il trapanese (nato a Custonaci) Nicolò Incammisa, il quale proverà ad iscrivere per la prima volta il suo nome nell’albo d’oro della corsa sicana con la usuale (anche se non aggiornatissima) Radical SR4 Suzuki E2SC 1600 iscritta dalla Trapani Corse, di cui lo stesso Incammisa è presidente.

“Outsider” di lusso sarà l’agrigentino (risiede a Sciacca) Salvatore Catanzaro, nome relativamente nuovo nel panorama isolano negli slalom, ma già capace di mettersi brillantemente in mostra, quest’anno, con la Gloria B5 Evo Suzuki schierata dalla Armanno Corse, con la quale è salito un paio di volte sul podio, in questo scorcio di stagione. Da tenere d’occhio anche le altre monoposto con alla guida gli altri trapanesi Vito Molinari (nativo di Partanna), su Formula Arcobaleno Suzuki del Team del Mago e Vito Grammatico, su Gloria B5 Suzuki della Trapani Corse, l’altro pilota di Sciacca Angelo Cucchiara (Formula Arcobaleno Yamaha, Trapani Corse), nonché il palermitano Vito Di Falco (Gloria B4 Yamaha, Misilmeri Racing).

Il 1° Autoslalom Miniera “Cozzo Disi” Casteltermini consegnerà a fine manifestazione al miglior pilota locale (ben 19, come ricordato sopra) il Memorial “Riccardo Arnone”, in ricordo dello studente in Medicina (prossimo alla laurea), appassionato di motori e “driver” originario proprio di Casteltermini, scomparso nel 1984 a soli 23 anni. Tra di essi Francesco Romeo (MG 105 ZR), Dario Granata (Renault Clio Rs), Ivan Fantauzzo (su Renault Clio Williams) e Pepino Gaetani (Peugeot 205 Rallye).

Attesi alla riprova, tra gli altri, i rallysti Ivan Brusca (Peugeot 106 Gti 16v, per la scuderia Ro Racing Cianciana), Nazareno Pellitteri (Renault Clio Rs Light), Gero Zucchetto (Peugeot 106 Gti 16v), il nisseno Calogero Lombardo ed il suterese Carmelo Mattina (entrambi su 106 Gti 16v di gruppo A), mentre tornerà in gara anche il giovane plurititolato mussomelese Jerry Mingoia, con la Renault Twingo GT, tra gli Under 23. Debutto nel mondo delle corse per l’altro Under 23 Gabriele Caramazza agrigentino di Favara e “figlio d’arte” (il papà Francesco gestisce la BlueOrange Team). Unica rappresentante della “quota rosa” in gara sarà la veloce e bella messinese (vive a Santa Teresa Riva) Jessica Miuccio, con la Renault Clio RS, in N 2000.

Il network specializzato Strade ’89 Sport & Comunicazione si occuperà di amplificare ulteriormente l’offerta promozionale legata allo Challenge 022, attraverso servizi filmati e fotografici sulle singole prove in calendario che verranno confezionati ed inviati alle principali testate e televisioni regionali nonché “postate” sui principali social media. Tramite l’app Sportity sarà possibile ricevere informazioni in tempo reale tratte dall’albo di gara e su tutto ciò che riguarda la competizione.

Le operazioni preliminari del 1° Autoslalom Miniera “Cozzo Disi” sono in programma sabato 4 giugno, al Centro accrediti allestito nei locali del Bar ‘Charme Longue’, in via Aldo Moro, dalle 14.30 alle 19.00, mentre quelle tecniche saranno ospiti nel piazzale antistante il Bar ‘Charme Longue’ di via Aldo Moro, dalle 14.45 alle 19.30.

Motori accesi l’indomani, domenica 5 giugno, a partire dalle 9.00, con la direzione di gara affidata al calabrese (di Castrovillari) Massimo Minasi e la ricognizione ufficiale atta a precedere le due manche cronometrate ed a consentire ai piloti di prendere confidenza con il percorso. La premiazione si terrà nella suggestiva cornice di Piazza Duomo a Casteltermini, ad apertura del parco chiuso.

Il tracciato, della lunghezza di 2,990 km, è ricavato lungo la strada provinciale numero 22, che collega la località “Cozzo Disi” alla cittadina agrigentina, non lontano dall’omonima antica solfara (tra le più grandi d’Europa ed ultima tra le miniere siciliane ad essere dismessa, nel 1988). Tra i protagonisti dello Challenge, a Casteltermini, il vincitore assoluto della serie 2021, il trapanese Emanuele Campo (Fiat 126, Drepanum Corse) ed il nisseno Luigi Alesso (MG 105 ZR, Motor Team Nisseno).

