Oltre duemila persone a Villa Dante per la V giornata della prevenzione sanitaria

Oltre duemila presenze a Villa Dante per la V edizione della Giornata della Prevenzione Sanitaria promossa dalla III municipalità presieduta da Alessandro Cacciotto in sinergia con l’ amministrazione comunale ed il supporto della Messina Social City.

A coordinare l’ imponente manifestazione con oltre 40 realtà associative presenti e 150 tra medici, operatori sanitari impegnati ad eseguire controlli e visite mediche e volontari, l’ avv. Silvana Paratore, legale esperta di politiche sociali, che ha espresso a fine giornata la sua soddisfazione per l’ ottimo servizio reso alla collettività. Presenti all’ iniziativa il Sindaco di Messina Federico Basile e gli Assessori Massimiliano Minutoli applauditissimo per il supporto concreto dato, gli assessori Alessandra Calafiore e Massimo Finocchiaro che sono stati accompagnati dalla Paratore e dalla III° municipalità tra gli stand, i gazebo, le tende ed i camper presenti in Villa Dante per una ricognizione di quanto straordinariamente realizzato a tutela della salute della collettività. Tantissima la gente che già di primo mattino accolta da tutti i consiglieri della III municipalità presenti, si è recata a Villa Dante per sottoporsi agli esami di screening di prevenzione sanitaria. Nello specifico sono stati eseguiti : n° 204 controlli glicemici e pressori e n° 300 gli screening di predisposizione al diabete di tipo 2 dall’A.G.D.Messina NO AL diabete presente con il prof. Fortunato Lombardo e i volontari Armando Maggiari, Savoca Gabriele, Maria Vinci , Chiara Mammoliti, Scarcella Grazia, Valerio Terranova, Giorgio Di Paola, Simone Saja, Rosà Fobert, Irene Maggiari; n° 100 le consulenze fisiatriche, n. 50 le consulenze osteopatiche, n. 200 le consulenze posturali, n. 30 le consulenze per Gravidanza e riabilitazione del pavimento pelvico eseguite dallo studio HUMAN presente con i dott.ri Davide Nostro, Zingales Debora, Giorgia Di Grazia , Gaia De Natale, Maria Calapai, Marco Lo Giudice; n° 230 i trattamenti sulla colonna vertebrale con UTS , n. 100 le sedute di magnetoterapia e n.70 le sedute di pressoterapia eseguite dalla Trisalus Medical Sistem Solution presente col titolare aziendale Santo Ielo e l’ operatore Romeo Nazareno ; N. 100 le persone che si sono rivolte al gazebo del Cesv presente in Villa Dante col Presidente Santi Mondello, Rosario Ceraolo, Sara Dalla Nora, Ramona Costa , Marco Nostro e Gabriele Venuti; n. 50 i bimbi visitati dall’ ambulatorio di endocrinologia pediatrica per l’ obesità infantile del Policlinico Universitario di Messina presente nel camper della Misericordia di Messina coi medici prof. Tommaso Aversa ed i dott.ri Cecilia Lugara’, Giovanni Luppino, Letteria Morabito, Lisa La Rosa; n°70 i colloqui e le consulenze psicologiche eseguite dallo psicoterapeuta dott. Giuseppe Crisafulli; n. 60 gli ECG eseguiti da Federfarma in modalità di telemedicina con Htn presenti in tenda esercito italiano con Luca Catalafimi, i dott.ri Santi La Maestra, Cattafi Gaspare, Francesco Passalacqua, Immacolata Leone, Chiara Passalacqua, Orazio Bombaci; n° 40 le visite audioprotesiche eseguite da Aerfon e dai dott.ri Maini Eliseo Stefano e Fabio Morabito; n . 37 le visite di chirurgia vascolare eseguite all’ interno del Camper della Croce Rossa, dal prof. Gaetano Cavarra del Policlinico Universitario di Messina; n. 30 i questionari sul comportamento alimentare distribuiti e ricevuti dall’ ass. A.D.A.M.O. presente con il dott. Giuseppe Turiano e la socia Mirela Echim; n. 50 i colloqui individuali con test valutativi per la balbuzie eseguiti dall’ ass. VIVAVOCE presente con Martina Casale; n. 50 le consulenze sulla comunicazione gestuale di bimbi piccoli sono state eseguite da Baby Signs Italia della dottssa Giuseppina Maggio; n. 20 le consulenze sulla donazione del sangue rese telefonicamente dal consigliere nazionale Avis Salvatore Mandara’; n. 70 le visite senologica con autovalutazione del seno e 45 le consulenze ginecologiche eseguite dalla dott.ssa Luisa Barbaro con il supporto dell’ Inner Whell Italia club dello Stretto di Messina presente con Letizia Ragona, Antonina Cucinotta, Antonella Ragusa, n°10 le consulenze sulle malattie sessualmente trasmissibili eseguite dal prof. Gianfranco Pellicano’; n. 54 le MOC eseguite e 44 test di ritorno venoso eseguiti dalla Farmapharma presente con gli operatori sanitari Dott. Centinaia Messina, Nino Gravina, Alessandra Di Pietro, Monica Lagana’ , Carmelo Fama’; n. 35 le valutazioni sulle funzionalità articolari eseguite dal poliambulatorio Ginial presente con i dott.ri Nicola Madocco, Liriti Gabriele,Squadrito Mauro, Spadaro Giovanni. Intensa l’ attività di sensibilizzazione alla lotta contro i tumori svolta dalla Lilt presente con l’ oncologo prof. Nunzio Minutoli e Cristina Cannistra’; di supporto a chi sta affrontando cure oncologiche da parte del gruppo Nulla è come prima presente con gli eccezionali pazienti Antonio Giocondo, Silvia Contarino,Barbara Mirabella, Angela Cernuto, Antonella Dei, Giusy Barbieri, Giovanna Miele, Nino Capri’ , Adriana Giuffre’, Fiorella Forte, Mauro Pitrone, Germana Sergi, Barbara Giardina, Gianluca Princi; n. 40 le dimostrazioni di uso del defibrillatore eseguite dall’ ass. Sorrenti Giuseppe onlus presente con Sorrenti Giovanni, Francesco e Riccardo; distribuiti volantini per un corretto stile di vita e per il progetto Obecity dai volontari di CittadinanzAttiva Sicilia Onlus Giuseppe Previti, Tanino Oliva e Rita Vona . Numerose persone si sono avvicinate alle postazioni dell’ ass. Alice associazione italiana per la consapevolezza sull’ endometriosi accolti dalla sorridente Giusy Martino; a quella dell’ Admo Sicilia piena di colorati palloncini accolti da Monica Maugeri; a quella dell’ ass. Donare è vita Gaetano Alessandro in cui ad accoglierli vi era Anna Alessandro ; alla postazione della Fasted Messina Onlus presente in Villa Dante con il suo Presidente Tony Saccà, Giacomo Tandurella, Francesco La Spada, De Gaetano Angela, Giusy Ullo.

Ad accompagnare nelle varie tende i numerosi cittadini intervenuti alla giornata: il Masci Messina 1 Il Faro presente col il suo Magister Letterio Brigandi e i volontari della comunità Saverio Pavone, Camuto Antonino, Mangano Irene, Casanova Carmelo, Bongiovanni Antonino, Ciampino Patrizia; i Rangers d’ Italia presenti con 14 unità ed il personale Maurizio Barone, Ciancio Maria, Cucinotta Salvatore, Fazio Carmelo, Felis Rosa, Giambo’ Domenico, Milano Marcella, Misiano Maria, Nicoletta Giovanni, Paratore Tiziana, Puziello Ilaria, Savasta Angelo, Sculco Giovanna, l’ Associazione Nazionale Tutela Forze di Polizia presente col segretario regionale Sicilia Silvana Paratore, i volontari Francesco Biondo, Christian Magliulo, Giovanni Capodivento; la Guardia Costiera Volontaria partecipe attiva col suo Presidente Giuseppe Giallombardo, il vicepresidente Maurizio Fiumano’ ed il volontario Lorenzo Lo Presti. Quest’ ultimi hanno provveduto insieme al personale della protezione civile ed ad Andrea Soffli al montaggio e smontaggio tende. Un apporto importante alla Giornata è stato dato dall’ Esercito Italiano che ha dato un rilevante supporto logistico all’ evento e dalle Misericordie di San Piero Patti, Spadafora e Messina che hanno gestito i due Camper della Confederazione nazionale Misericordia d’italia del Progetto ” Missione Salute”. Anche ATM Messina ha dato il suo sostegno garantendo la gratuita’ del parcheggio di Villa Dante ai numerosi professionisti coinvolti alla Giornata. Entusiasmo tra i più piccoli che hanno partecipato al percorso Pompieropoli allestito a Villa Dante dall’ ass.nazionale dei Vigili del Fuoco sezione di Messina che ha rilasciato degli attestati di partecipazione mostrati con orgoglio dai bambini ” Pompieri per un Giorno” .