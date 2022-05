Oltre il calcio c’è di più! Storia e curiosità di 4 sport che forse non conoscevi

Dal campionato di freccette alle competizioni tra tagliaboschi passando per tantissimi altri appuntamenti, la programmazione di DAZN avvicina gli sportivi anche alle discipline più inaspettate e meno conosciute in Italia

Milano, 8 settembre 2021 – In Italia il calcio è in assoluto lo sport più popolare, contando circa 1,4 milioni di praticanti e 14.000 club, e trova su DAZN, la principale piattaforma sportiva mondiale, un palcoscenico privilegiato. La piattaforma è però anche tanto altro. Grazie alla sua programmazione, infatti, si può trovare, seguire e conoscere una serie di altre discipline. Attraverso i maggiori eventi sportivi italiani e internazionali, passando per una ricca proposta di documentari, approfondimenti, interviste e storie inedite, DAZN porta a casa di tutti gli appassionati anche sport “meno conosciuti” in una sorta di democratizzazione del palinsesto.

I contenuti di DAZN permettono al grande pubblico di avvicinarsi a nuovi sport in qualità di semplici tifosi o magari, perchè no, iniziando a praticarli.

Eccone alcuni, tutti da scoprire su DAZN:

Campionato del mondo di freccette

Eh no, le freccette non sono solo un passatempo da pub. La prima edizione di questo campionato risale al 1978, a Nottingham per la precisione. Nel 2001 le donne sono entrate a far parte del giro con la prima edizione femminile del torneo BDO, vinta dall’inglese Trina Gulliver. L’appuntamento è ora per Dicembre 2021, quando partirà il campionato PDC con la sua tradizionale finalissima il 1 gennaio, obbligatorio salvare degli avanzi del cenone!

La W Series – donne ai motori

La W series nasce nel 2018: è una competizione automobilistica cui si può accedere liberamente ed è pensata per atlete donne, all’insegna del women empowerment! Obiettivo: eliminare le differenze economiche che – storicamente – hanno rappresentato un limite al loro accesso ai livello più alti di questo sport. La seconda parola d’ordine in questa competizione è equality, infatti le auto sono tecnicamente identiche l’una all’altra, così che la vittoria si basi esclusivamente sul talento delle drivers.

UFC

La Ultimate Fighting Championship è la più grande società di promozione di MMA nel mondo e presenta alcuni dei combattenti di più alto livello in questo sport nel suo roster. Tra essi l’atleta più pagato al mondo nel 2021 secondo Forbes, sopra le stelle del calcio spicca infatti Conor McGregor, l’irlandese da 180 milioni di dollari annui. Gli eventi UFC vanno in scena in tutto il mondo, in gara dodici divisioni di peso, di cui otto maschili e quattro femminili.

Timbersports

La Stihl Timbersports Series raccoglie una serie di competizioni dove boscaioli e taglialegna si sfidano a colpi di asce e seghe. La serie è stata fondata nel 1985, e attualmente comprende sei diverse discipline, con divisioni sia agonistiche che universitarie. Per quanto poco conosciuta in Italia la disciplina va in onda in 62 paesi e ogni anno conta oltre 20 milioni di spettatori.

Com. Stam.

****

DAZN Group:

DAZN Group è il leader digitale e tra le realtà più in crescita nelle sport media company a livello globale. Con sede principale nel Regno Unito e dipendenti in oltre 25 paesi, porta il tifoso a interagire con il proprio sport preferito, occupandosi di produzione, distribuzione e commercializzazione di eventi sportivi live e contenuti originali. DAZN Group è la casa di DAZN, la principale destinazione sportiva globale, e del sito web DAZN News. DAZN si impegna ad offrire agli appassionati di tutto il mondo l’accesso allo sport sempre e ovunque, garantendo un servizio conveniente su numerosi dispositivi tra cui smart TV, set-top box, stick di streaming, smartphone, tablet, PC e console di gioco. DAZN è ora disponibile in oltre 200 territori. Visita https://media.dazn.com/it/ per ulteriori informazioni.



Access Industries:

Access Industries è un gruppo industriale privato con investimenti strategici in Stati Uniti, Europa e Sudamerica, fondato nel 1986 dall’industriale e filantropo anglo-americano Sir Len Blavatnik. Con uffici corporate a New York, Londra e Mosca, le sue partecipazioni includono una serie di aziende leader nei mercati risorse naturali e chimiche, media e telecomunicazioni, venture capital e immobiliare. Tra le partecipazioni di Access Industries nel settore media e intrattenimento troviamo Warner Music Group, Deezer, AI Film e DAZN Group. Maggiori informazioni su www.accessindustries.com