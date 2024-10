Oltre lo sport paralimpico, a Ravanusa il secondo dei quattro convegni del progetto “Multisport Fisdir”

Dopo il primo appuntamento di Palermo, si è svolto lo scorso venerdì 4 ottobre a Ravanusa (AG) il secondo dei quattro convegni relativi al progetto “Multisport Fisdir”, volto alla promozione dello sport paralimpico sul territorio siciliano e all’avviamento dell’attività sportiva di circa 400, tra ragazzi e ragazze, con disabilità intellettivo relazionali, alla presenza, tra gli altri, di alcune delle maggiori rappresentanze provinciali Fisdir.

“Ancora una volta abbiamo parlato del movimento paralimpico e dall’attività svolta dalla Fisdir – ha dichiarato Gaspare Majelli, consigliere federale Fisdir e presidente ASD Paralimpica Mimì Rodolico – e soprattutto degli innumerevoli benefici che lo sport riesce a dare ai nostri atleti con disabilità intellettivo relazionale. Il pubblico è stato particolarmente attento e sensibile, ma sono dispiaciuto per la mancata presenza di una rappresentanza dell’amministrazione locale che avremmo voluto maggiormente sensibilizzare proprio per stimolare le istituzioni a fare di più per i nostri ragazzi”.

“Una bellissima e ben riuscita iniziativa di integrazione sociale che ha visto la partecipazione anche di molte scuole e associazioni locali – ha dichiarato Giancarlo La Greca, presidente Pro Sport Ravanusa e referente tecnico di Atletica Leggera Fisdir Sicilia –, nonché di un gruppo di relatori di grande preparazione ed esperienza con i quali continuiamo a promuovere e, soprattutto, a fare integrazione e sport. Sono rimasto particolarmente deluso dall’assenza di rappresentanti dell’amministrazione locale che invito ad essere più presente nei fatti e meno nelle parole”.

“Convegno volto a promuovere e potenziare l’attività paralimpica sul territorio regionale – ha dichiarato Angelo D’Auria, psicologo e referente del settore Formazione Fisdir -: attività incessante che molto spesso non è nota ai non addetti ai lavori e che, quindi, necessita di essere valorizzata attraverso questi convegni. Prezioso l’intervento di tutti i relatori e un particolare ringraziamento al padrone di casa, Giancarlo La Greca, per l’impeccabile organizzazione”.

“È stato un onore partecipare a questo convegno dedicato al mondo dello sport paralimpico – ha dichiarato Valeria Ferranti, delegato provinciale Fisdir Trapani -. Abbiamo avuto l’opportunità di esplorare le sfide e le conquiste di una federazione ma anche di discutere temi cruciali, quali l’inclusione come strumento per raggiungere l’uguaglianza e l’importanza dello sport nel promuovere il benessere psicologico. La condivisione di esperienze e buone pratiche ci ha ispirati a lavorare insieme per un futuro in cui tutti possano avere accesso alle stesse opportunità, indipendentemente dalle proprie abilità. È fondamentale continuare a sensibilizzare e a mobilitare le energie di tutti per sostenere questa importante causa“.

“Gli incontri nel territorio – ha dichiarato Marina Bellomo, psicologa e vicepresidente ASD Delfini Blu – sono importanti momenti per diffondere l’importanza dello sport come valore universale nella vita di tutti. Nello specifico gli splendidi percorsi che quotidianamente viviamo nel settore paralimpico sono difficili da immaginare nella loro bellezza. Sono percorsi che migliorano la qualità di vita delle persone, ed attraverso questo progetto Multisport, speriamo di raggiungere un pubblico sempre più vasto che possa fruire dello sport come prezioso dono per il benessere personale”.

“Convegno molto interessante e stimolante per i presenti – ha dichiarato Giulio Polidoro, presidente ASD Il Sottomarino -. C’erano personalità del mondo della scuola, dei servizi, del sociale e delle istituzioni (carabinieri). L’organizzazione Fisdir e la greca era perfetta, il centro che ci ha ospitati è molto moderno e funzionale. Questi convegni hanno lo scopo di informare, addetti ai lavori e non, sulle caratteristiche e potenzialità che lo sport offre alla persona con disabilità per migliorare la propria vita, rendendo la persona più autonoma e restituendole quel senso di autoefficacia e autostima che in passato era riservato solo al ”normotipo”. E ieri questo obiettivo è stato raggiunto”.

“Un convegno molto interessante e formativo, il progetto della FISDIR – ha dichiarato Roberto Pregadio, Governatore Area 9 Sicilia del Panathlon Club – che sarà sviluppato in tutte le nove province, dimostra la qualità di un gruppo dirigente e tecnico. È importante che la Regione e gli Enti locali confermino l’impegno nei prossimi anni perché sono queste le attività che bisogna incentivare per il bene dei nostri ragazzi”.

I prossimi due convegni si svolgeranno, rispettivamente, il 14 novembre a Catania e il 3 dicembre a Trapani.

