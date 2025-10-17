Oltre un chilo di cocaina in casa: 45enne arrestato dalla Polizia di Stato. Video

Ieri a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino portoghese di 45 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ha sequestrato oltre 1 kg di cocaina che deteneva nella sua abitazione.

I poliziotti della Squadra Mobile di Milano, a seguito di un’attività investigativa, hanno individuato un appartamento in Piazza Pompeo Castelli quale probabile luogo di detenzione di droga.

Gli agenti, appostati nei pressi dello stabile, hanno notato il 45enne che stava rientrando presso la sua abitazione e lo hanno fermato per un controllo.

A seguito di perquisizione, i poliziotti, all’interno della camera da letto, nascosta in un calzino riposto nel letto contenitore, hanno rinvenuto oltre un chilo di cocaina suddivisa in involucri, hanno poi sequestrato altri 185 grammi di cocaina trovati in un vano posto sotto al frigo in cucina, e, all’interno del forno microonde, hanno rinvenuto del materiale per il confezionamento della droga e un bilancino di precisione.