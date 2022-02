Omaggio floreale all’altarino di Sant’Agata in via Dusmet a Catania

Omaggio floreale stamattina del Presidente La Magna e del CdA di “Asec Trade”, insieme al presidente del Comitato per i festeggiamenti agatini Mariella Gennarino, all’altarino di Sant’Agata in via Dusmet a Catania

Una preghiera rivolta alla Santa Patrona di Catania. Stamattina l’Asec Trade, nella figura del presidente Giovanni La Magna e dei componenti del cda dell’azienda Francesco Nauta e Massimiliano Giacco, insieme al presidente del comitato per i festeggiamenti agatini Mariella Gennarino, hanno deposto un omaggio floreale davanti all’altarino dedicato a Sant’Agata in via Dusmet. Il tutto si è svolto nel pieno rispetto delle disposizioni anti-covid.

“Si tratta di una tradizione cominciata l’anno scorso e che vogliamo continuare in futuro- ha spiegato il presidente dell’Asec Trade Giovanni La Magna– per noi questo rappresenta un atto doveroso che esprime la nostra devozione e la nostra appartenenza. Nel pieno rispetto delle attuali normative- prosegue La Magna- ci tenevamo davvero ad omaggiare la Santa Patrona. Un piccolo segno verso la nostra Agata affinchè ci protegga sempre e con l’augurio che tutto torni alla normalità il prima possibile”.

Una piccola preghiera davanti all’immagine di Sant’Agata, conosciuta come “Fonte Lanaria”, nel giorno che, in passato, dava il via ai festeggiamenti con la tradizionale processione dell’offerta della cera.

“Oggi- prosegue conclude La Magna- ci sono delle limitazioni dolorose ma necessarie per il bene di tutti. Il nostro amore per Agata resta immutato e speriamo di poterla rivedere dal vivo al più presto e in totale sicurezza”.

