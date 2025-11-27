Ometteva di redigere il documento di valutazione dei rischi. I Carabinieri denunciano un 33enne e sospendendo l’attività lavorativa
Latina: Nella giornata di martedì, i Carabinieri della del Nucleo Operativo e Radiomobile – Sezione Operativa della Compagnia di Latina (LT), unitamente al personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 33 anni del posto, per la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi “D.V.R.”
Nello specifico i Carabinieri, a conclusione di un’attività ispettiva eseguito presso una ditta operante nel noleggio di autovetture, hanno riscontrato e contestato la mancata redazione del documento di valutazione “D.V.R.”.
Per tale motivo, i militari dell’Arma hanno provveduto alla sospensione immediata dell’attività con la contestuale sanzione amministrativa per 2.500 euro, elevando inoltre ammenda per oltre 2.200 euro.Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione