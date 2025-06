Omissis – Premio nazionale di drammaturgia Terza edizione

La drammaturgia contemporanea è un riflesso della società, delle sue contraddizioni, dei suoi slanci e delle sue inquietudini: uno strumento per interpretare il mondo che abbiamo intorno.

La scrittura per la scena in Italia sta dimostrando la capacità di affrontare temi rilevanti nel dibattito socio-culturale e di misurarsi con l’esplorazione di nuove forme narrative. Supportare l’emersione delle voci e delle opere più interessanti del panorama nazionale, corrisponde a rafforzare la conformazione archetipa del teatro quale luogo di scambio, dialogo e riflessione critica.

Theatron 2.0, in collaborazione con il Teatro Bellini di Napoli,presenta la terza edizione del Premio nazionale di drammaturgia Omissis. Il Premio Omissis è concepito come un osservatorio destinato a scoprire e divulgare opere originali e a testimoniare la diversità di esperienze e linguaggi, facilitando il confronto tra autori, operatori e pubblico. Il bando si rivolge ad autrici e autori under 40, principale novità di questa edizione, introdotta allo scopo di estendere ulteriormente l’azione di promozione della drammaturgia contemporanea e di sostegno alla comunità artistica.

Il bando a partire dal 16 aprile 2025 con scadenza il giorno 30 giugno 2025.

In cooperazione con enti di programmazione attenti alla nuova drammaturgia, si conferma la circuitazione della lettura scenica del testo vincitore, per la prima volta presentato in forma integrale, che sarà inserita nella programmazione 2026 di Kilowatt Festival (AR), Festival Dominio Pubblico (RM) e Teatro Fontana (MI). Anche in occasione della terza edizione del Premio Omissis, si rinnova la partnership con una rete di case editrici specializzate, composta da Cue Press, Luca Sossella Editore e SuiGeneris. I tre testi finalisti saranno inviati in lettura alle case editrici coinvolte che potranno scegliere autonomamente di avviare una collaborazione editoriale con le autrici e gli autori segnalati.

A partire da quest’anno, annoveriamo tra i nostri partner Eurodram – Rete internazionale per la selezione e traduzione di opere di drammaturgia contemporanea. I tre testi finalisti saranno inoltre promossi presso il comitato italiano della rete. La giuria è composta da Giorgio Andriani (Cranpi); Mimmo Borrelli (drammaturgo, attore, regista); Ivonne Capece (Teatro Fontana); Lucia Franchi (CapoTrave/Kilowatt); Jovana Malinarić (Outis – Centro Nazionale di Drammaturgia Contemporanea); Antonino Pirillo (Cranpi); Ornella Rosato (Theatron 2.0); Daniele Russo (Teatro Bellini di Napoli), Alessandro Toppi (La Repubblica Napoli, La Falena).

Per rafforzare l’azione di promozione della drammaturgia contemporanea presso un target di giovani lettori e lettrici, inoltre, sarà costituito un comitato di studenti e studentesse universitari under 30, che prenderà in esame i cinque testi finalisti del premio, decretati dalla giuria di esperti. Al comitato giovani sarà affidata la scelta di un’opera cui assegnare un premio in denaro. La serata conclusiva e la cerimonia di premiazione della 3° edizione del Premio nazionale di drammaturgia Omissis avrà luogo nell’autunno 2025 presso il Teatro Bellini di Napoli.

Bando completo: https://webzine.theatronduepuntozero.it/premio-omissis-2025/

Per informazioni: premio.omissis@gmail.com

Il Premio nazionale di drammaturgia Omissis è ideato dall’impresa culturale Theatron 2.0, con la direzione generale di Cesare D’Arco e Ornella Rosato, e realizzato in collaborazione con il Teatro Bellini di Napoli.

Sono partner dell’iniziativa, il network nazionale Risonanze Network, Patamu, Kilowatt Festival, Cranpi, Eurodram, Outis – Centro nazionale di drammaturgia contemporanea, Elsinor – Centro di produzione teatrale, Dominio Pubblico, Teatro Fontana, Cue Press, Luca Sossella Editore, SuiGeneris.

