Oncologia laringea e tutela della voce. Ad Acireale strategie multidisciplinari a confronto

Ad Acireale il 10 e 11 ottobre un confronto nazionale tra chirurghi, oncologi e logopedisti sulle nuove strategie per curare il carcinoma laringeo, con particolare attenzione alla tutela della voce, elemento essenziale dell’identità e della qualità di vita del paziente.

Acireale – La neoplasia laringea rappresenta una delle sfide più complesse dell’oncologia testa-collo: preservare la voce, accanto alla radicalità terapeutica, è oggi un obiettivo primario di chirurghi, oncologi e logopedisti. Su questi temi si confronteranno esperti provenienti da tutta Italia al convegno “La Voce Oncologica – Interventi e strategie in Oncologia Laringea”, promosso dall’Asp di Catania e in programma il 10 e 11 ottobre presso l’Hotel Santa Tecla Palace di Acireale.

Ad aprire i lavori sarà il direttore generale dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio, con i saluti istituzionali. Seguirà la presentazione del congresso affidata al responsabile scientifico, Rocco Cipri, direttore dell’Uoc di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale di Acireale. Subito dopo, la relazione di Marco Fantini, esperto in vocologia professionale e artistica, deglutologia, fonochirurgia, “Anatomia e fisiologia della produzione vocale” che introdurrà il tema centrale del congresso.

Il congresso – che si avvale della collaborazione di un Comitato Scientifico riconosciuto a livello nazionale, composto da Francesco Galletti, Salvatore Gallina, Lentini Lepanto e Ignazio La Mantia – offrirà un aggiornamento multidisciplinare sulle più recenti strategie di diagnosi, cura e riabilitazione delle neoplasie della laringe, con particolare attenzione alla tutela della voce, elemento essenziale dell’identità e della qualità di vita del paziente

Il programma della prima giornata, venerdì 10 ottobre, sarà dedicato agli aspetti diagnostici, terapeutici e riabilitativi, con relazioni di specialisti come Salvatore G. Cocuzza (Catania), Stefania Vecchio (Genova), Patrizia Longo (Acireale) e Carmela Mento (Messina). Una tavola rotonda sarà riservata al tema della costruzione di una rete territoriale per la gestione integrata del paziente testa-collo. Nel pomeriggio i lavori proseguiranno con un approfondimento sulla chirurgia oncologica conservativa affidato a Marco Stacchini (Cesena) e con il confronto tra esperienze cliniche di esperti quali Giuseppe Mario Galfano (Palermo), Roberto Lavina (Catania), Vincenzo Saita (Catania) e Chiara Perciballi (Roma). Spazio anche agli aspetti nutrizionali e psicologici, alla logopedia e alla gestione del follow-up post-operatorio.

La seconda giornata, sabato 11 ottobre, sarà invece focalizzata sulla laringectomia totale e sugli approcci elettivi per la preservazione della voce, con l’intervento di Gianpaolo Pighi (Verona) e una tavola rotonda che vedrà a confronto specialisti di Palermo, Ragusa, Genova e Verona, sotto la presidenza di Salvatore Gallina (Palermo). Saranno inoltre affrontati temi come lo staging clinico (Sergio De Luca, Siracusa), le indicazioni terapeutiche (Giuseppe Greco, Palermo), le nuove protesi fonatorie (Claudia Renna, Ragusa) e la riabilitazione logopedica post-operatoria (Ignazio Gerardi, Palermo).

L’evento è accreditato per l’Educazione Continua in Medicina ed è riservato a 100 partecipanti tra medici e logopedisti.

Com. Stam. + foto