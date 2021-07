Dal Camping Girasole di Aprilia Marittima il programma per la tre giorni di raduno reggae nazionale continua ad arricchirsi. L’appuntamento ormai è alle porte e in line up si è aggiunto con un piccolo live acustico per la serata d’apertura, giovedì 29 luglio, anche Michele Mud, artista pop-rock che sorprenderà con una rivisitazione tutta nuova in chiave reggae.



In quel del Friuli sbarca anche Potradio, la radio reggae italiana media-partner della One Love Reggae Reunion. In arrivo dal Cilento le voci di “Yard Stories” il format ideato dall’associazione Radici e Cultura e condotto dalla presidentessa stessa, Thalia, insieme a Lampadread. Nasce cosi “One Love stories” che vedrà la collaborazione anche di Elis, conduttrice del format green di “Elis Green Pot” sempre su Potradio e andrà in onda tutti e tre i giorni del raduno dalle ore 15-17 per raccontare in diretta radio attraverso interviste agli artisti e i tanti organizzatori delle varie attività presenti il mood di questo primo incontro reggae nazionale post-lockdown.



La line up completa come anche tutte le attività sono consultabili sul sito www.associazioneonelove.it, l’organizzazione eventi a capo di questa manifestazione che confermando la sua lunga collaborazione con il Camping Girasole ha voluto organizzare la vacanza per gli amanti della musica reggae offrendo musica e intrattenimenti vari a un pubblico rimasto a casa per molti mesi. Si tratta di un raduno di artisti nazionali, una scelta voluta, per far tornare al microfono tanti artisti italiani volenterosi di salire finalmente su un palco e incontrare il loro amato pubblico. Tra i nomi più conosciuti si ricorda la presenza sul main stage degli Africa Unite, dei Villa Ada Posse, di Skardy (Ex Pitura Freska), di Awa Fall, di Bujumannu, e di tanti altri. In area dancehall i nomi più grossi, quelli che hanno fatto la storia della dancehall italiana: Northern Lights, Lampadread, Vitowar, PierTosi insieme ad altri affermati dj. Dalla mattina alla sera, in piscina, sarà il dub capitanato dai forti bassi del sound autocostruito dei Sattamassagana che insieme a molti ospiti si prenderanno cura di far arrivare a tutti le giuste vibrazioni.



Per venerdì si attende l’arrivo di molti altri artisti reggae friulani presenti per la giornata dedicata alla storia del reggae della regione con una conferenza stampa organizzata dalla Run it Agency. A condurre Pier Tosi, a parlarne Paolo Baldini, i Mellow Mood, i Northern Lights, DJ Tubet, i Wicked Dub Division, i Playa Desnuda e i R.Esistence in Dub. L’appuntamento al Campeggio Girasole per la stampa e per tutti gli interessati sarà alle 18.30.



Per permettere tutto questo è necessario il pieno rispetto di tutte le vigenti norme anti-covid. Pertanto si ricorda che per entrare è richiesto il green pass con ciclo vaccinale concluso o in alternativa il risultato di un test antigenico o molecolare effettuato nelle 48 ore antecedenti al proprio ingresso all’evento. Dalle 18.30-20.30 vi è anche la possibilità di effettuarlo in loco, si consiglia la prenotazione tramite la pagina https://www.associazioneonelove.it/faq-covid/ e si ricorda di tenere una mascherina a portata di mano da indossare ogni qual volta la distanza di 1 metro gli uni dagli altri non possa per motivi di assembramento più essere mantenuta.



L’associazione One Love e il Camping Girasole ce la stanno mettendo tutta da mesi per far tornare la scena reggae nazionale a riunirsi dal vivo. I biglietti sono ancora in vendita (https://www.associazioneonelove.it/prenota/) e possono essere acquistati singolarmente o come pacchetto per l’intera manifestazione. Anche il campeggio offre ancora posti tenda prenotabili tramite il loro sito www.campinggirasole.com.



Vi aspettiamo, one love!

Com. Stam.