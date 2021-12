Online la guida 2022. 3,9 miliardi di euro per la mobilità educativa

Erasmus, un budget di quasi 3,9 miliardi di euro per il prossimo anno: la Commissione europea ha pubblicato gli inviti a presentare proposte nell’ambito del bando Erasmus+ 2022 e la Guida 2022 (cliccare qui), con relativo programma di lavoro annuale per l’anno in arrivo.

Erasmus+ è il principale programma europeo per la mobilità dei giovani e degli operatori giovanili, così come di chi lavora nella scuola, nelle università e nell’alta formazione.

Le novità riguardano nuovi progetti, che incentiveranno l’istruzione digitale inclusiva e di alta qualità e l’adeguamento dei sistemi di istruzione e formazione alla transizione verde. L’obiettivo complessivo è puntare a raggiungere risultati in grado di incidere sull’istruzione a livello europeo. Grazie ai finanziamenti previsti, paesi terzi potranno partecipare a progetti e scambi mirati, in particolare nei settori dell’istruzione e formazione professionale e dello sport. E per avvicinare l’UE alle scuole si svilupperanno attività rivolte alla conoscenza degli obiettivi e del funzionamento dell’Unione europea.

Il finanziamento dei progetti di cooperazione sarà semplificato: Erasmus+ introduceinfatti la possibilità per i beneficiari in partenariati di cooperazione di chiedere un importo forfettario per l’attuazione dei loro progetti.

Il progetto DiscoverEU infine offrirà ai diciottenni la possibilità di viaggiare in Europa con due candidature per la distribuzione di pass di viaggio gratuiti. Dal 2022 saranno dedicate tornate specifiche alle organizzazioni per facilitare la partecipazione a DiscoverEU di ancora più giovani con minori opportunità, i quali beneficeranno di sostegno e finanziamenti più mirati.

Qualsiasi organismo pubblico o privato attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport può inviare la domanda di finanziamento.

Per consultare la guida e saperne di più su termini e modalità di presentazione cliccare qui

Com. Stam./foto fonte Informa Giovani