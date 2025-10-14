Open day della prevenzione, Figuccia: “Grande successo al centro commerciale La Torre”

Palermo – Grande partecipazione e attenzione da parte dei cittadini per la giornata della prevenzione organizzata dall’Asp di Palermo al centro commerciale La Torre. L’iniziativa, che ha visto la presenza di numerosi medici e specialisti, è stata dedicata alla promozione della salute e alla diffusione della cultura della prevenzione.

All’interno e all’esterno del centro commerciale sono stati allestiti nove camper e diversi gazebo informativi, dove i cittadini hanno potuto effettuare screening gratuiti, mammografie, visite diabetologiche, controlli logopedici e consulenze sanitarie in diversi ambiti. “Iniziative come queste – ha dichiarato Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Assemblea regionale siciliana – dimostrano quanto sia importante portare la prevenzione tra la gente, nei luoghi della quotidianità. È fondamentale rendere accessibili controlli e visite specialistiche, offrendo così a tutti la possibilità di prendersi cura della propria salute”.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’Asp di Palermo per la collaborazione, la disponibilità e l’impegno costante nel promuovere la salute pubblica e nel sostenere iniziative che mettono al centro il benessere dei cittadini. “La prevenzione – ha aggiunto Figuccia – è il primo e più efficace strumento per garantire una vita sana e una sanità più vicina alle persone. L’esperienza di oggi dimostra che, con la collaborazione tra istituzioni, professionisti e realtà del territorio, è possibile costruire una società più attenta e consapevole”.

