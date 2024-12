Open day dell’Asp a San Giuseppe Jato, martedì visite mediche gratuite

L’Asp in piazza a San Giuseppe Jato Martedì l’Open day itinerante Visite mediche gratuite dalle 10,30 alle 16,30 nell’ex Casa del Fanciullo

San Giuseppe Jato – I camper dell’Open day itinerante dell’Asp di Palermo martedì faranno tappa a San Giuseppe Jato per una giornata all’insegna della prevenzione. In collaborazione con i Lions Club I Circoscrizione Distretto 108Yb Sicilia, dalle 10.30 alle 16.30, gli operatori dell’Azienda sanitaria provinciale effettueranno visite ed esami di screening gratuiti nell’ex Casa del Fanciullo, in via Vittorio Emanuele. Basterà presentarsi muniti di documento di identità e tessera sanitaria per accedere direttamente e gratuitamente alle visite, senza bisogno di prenotazione.

Gli operatori dell’Asp effettueranno lo screening visivo e quello logopedico riservato ai bambini tra 3 e 8 anni, mentre a bordo dei camper ci sarà la possibilità di effettuare: mammografia(per donne tra 50 e 69 anni), pap test e hpv test (screening del cervicocarcinoma per donne tra 25 e 64 anni), sof test(screening del tumore del colon retto, riservato a persone tra 50 e 69 anni), prevenzione cardiovascolare(visita, Ecg ed eventuale approfondimento ecografico, rivolto a persone tra 50 e 65 anni), screening delle malattie infettive sessualmente trasmesse(Epatite C, Sifilide e HIV), screening del diabete, screening audiometrico e vaccinazioni (antinfluenzale e tradizionali). Presenti anche gli operatori dello sportello amministrativo per tutte le operazioni che, solitamente, vengono garantite negli uffici come “cambio medico”, rilascio tessera sanitaria o esenzione ticket.

“E’ una bella iniziativa che l’Asp offre alla cittadinanza. Sono sicuro che anche San Giuseppe Jato ne saprà approfittare per controllare il proprio stato di salute in maniera gratuita e senza prenotazioni”, dice il sindaco di San Giuseppe Jato, Giuseppe Siviglia.

