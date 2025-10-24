Open day per carta d’identità elettronica

L’Amministrazione Comunale, sempre vicina all’esigenza dei cittadini, propone per quest’anno l’Open Day per il rilascio della carta di identità elettronica, per tutti i Cittadini che intendessero rinnovare il proprio documento di identità.
Per tale finalità è stata pertanto disposta, per il giorno sabato 25 ottobre 2025, l’apertura straordinaria degli uffici dei servizi demografici della Delegazione di Borgo Madonna sita in Via G. Polizzi, che rimarranno aperti dalle ore 08.30 alle ore 13.00.
Per ottenere la CIE (Carta d’Identità Elettronica) il cittadino dovrà recarsi presso Ufficio Anagrafe munito di:
carta d’identità scaduta o in scadenza
tessera sanitaria
fototessera recente
Il costo della CIE è pari a € 22,20 per il rinnovo a scadenza naturale e furto ed € 27,40 per i duplicati a seguito di smarrimento (previa denuncia di smarrimento) o deterioramento.
È ammesso il pagamento solo per contanti.
Nel caso in cui il richiedente la CIE sia minorenne è necessario la presenza di entrambi i genitori muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
ll cittadino riceverà la CIE all’indirizzo di residenza oppure presso la sede comunale entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta.
