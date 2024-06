Open Day “Prime Pieghe”. Al via la collaborazione tra FMI e SMC Scuola Motociclismo

Una nuova opportunità per tutti i giovani ragazzi che sognano per la prima volta di salire in sella ad una moto: SMC Scuola Motociclismo, in collaborazione con la Commissione Sviluppo Attività Sportive della FMI, organizza una serie di appuntamenti dove svago e divertimento, uniti a metodo e sicurezza, sono assicurati per i più piccoli: gli “Open Day – Prime Pieghe”.

SMC Scuola Motociclismo, infatti, aprirà gratuitamente le porte della sua sede di Grandate, in provincia di Como, ai bambini tra i 5 e gli 8 anni che potranno così mettersi alla prova sulle minimoto, in sessioni da 30 minuti ciascuna, sotto la guida esperta degli Istruttori certificati della FMI e vestiti con un kit di sicurezza completo. I corsi sono riservati esclusivamente a chi non abbia già partecipato ad altre attività della SMC.

La prima data degli “Open Day – Prime Pieghe” è domenica 21 luglio. Si replicherà poi lunedì 26 agosto, domenica 15 settembre, domenica 13 ottobre e domenica 3 novembre.

Il programma di ognuno dei cinque appuntamenti prevede la formazione di classi da 6/8 bambini, divisi in sessioni da 30 minuti ciascuna, e verrà strutturato con un brief iniziale da parte degli Istruttori, presentazione della moto e fornitura del kit di sicurezza (tuta, casco e guanti), impostazioni di base del pilota sulla moto, gestione dei comandi con avanzamento a gas limitato, prove di frenata e di conduzione.

Per iscriversi: info e prenotazioni

L’iscrizione agli “Open Day – Prime Pieghe” è gratuita e comprende il noleggio della minimoto e del kit di sicurezza completo (tuta con protezioni, casco e guanti). I bambini che parteciperanno e che si iscriveranno mediante MyFMI riceveranno una Hobby Card digitale valida fino al 31/12/2024 che consentirà loro di avere uno sconto di 10 euro in caso di attivazione della Tessera Member FMI.

Il corso si svolgerà alla presenza di un istruttore FMI dedicato. Si consigliano abbigliamento comodo (da usare come sottotuta) e scarpe da ginnastica. Per partecipare, è obbligatoria la prenotazione via email (smc@scuolamotociclismo.com) o whatsapp (347.5684747).

Ricordiamo che la SMC Scuola Motociclismo accoglie allievi di ogni età e livello motociclistico: dal vivaio di giovanissimi che coltivano il sogno del professionismo (“pilotini” che corrono il CIV Junior), ai motociclisti su strada che vogliono accrescere il loro livello di sicurezza stradale, fino agli amatori e ai professionisti che vogliono migliorare la tecnica e lo stile per performare in pista.

La sicurezza, il metodo e la tecnica sono gli ingredienti al centro del percorso di crescita di ogni allievo e le basi sulle quali la scuola lavora ogni giorno.

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “Uno degli obiettivi della Federazione è sempre stato quello di offrire ai giovanissimi la possibilità di avvicinarsi al mondo delle moto, sostenendoli poi al meglio grazie al lavoro dei nostri istruttori certificati. Ringrazio sentitamente SMC Scuola Motociclismo per aver messo a disposizione la loro struttura di Grandate”.

Com. Stam. FMI