Roma, 20 giugno 2021 – Domenica 27 giugno, dalle ore 8:30 alle ore 13:30, presso la sede storica del nosocomio ebraico in Piazza S. Bartolomeo all’Isola, 21, si svolgerà l’Open Day Vitiligine dell’Ospedale Israelitico. Con questa iniziativa, l’Ospedale Israelitico di Roma, centro d’eccellenza nel panorama sanitario per la Fotodermatologia e la Cura della Vitiligine, aderisce al World Vitiligo Day, la manifestazione nata con lo scopo di fare buona informazione e prevenzione su una malattia che colpisce indistintamente donne, uomini, bambini e si contraddistingue per la comparsa di chiazze bianche non pigmentate dovute all’assenza di melanina. Le visite saranno gratuite e senza impegnativa del medico. Basterà effettuare una registrazione chiamando al numero 0668281433 o consultare il sito internet www.vitiligineospedaleisraelitico.it

Nel corso della mattinata, gli specialisti del Centro di Fotodermatologia e Cura della Vitiligine dell’Ospedale Israelitico, guidati dal Dott. Andrea Paro Vidolin, Responsabile del Centro, e dal Prof. Giovanni Leone, Coordinatore scientifico del Centro di Fotodermatologia e Cura della Vitiligine, effettueranno visite e check dermatologici. A conclusione della visita sarà consegnato ad ogni paziente un kit finalizzato all’informazione e alla prevenzione in ambito fotodermatologico e un pamphlet d’accompagno con il decalogo dei suggerimenti per gestire al meglio la malattia durante il periodo estivo. Al termine del controllo dermatologico sarà rilasciata anche la “skin card”, una tessera utile a classificare il fototipo di ogni singolo paziente e fondamentale per l’inizio di un percorso dermatologico.

“La Vitiligine colpisce il 2-3% della popolazione e rappresenta un fortissimo disagio sociale per tutti i pazienti che ne sono affetti – dichiara il Dott. Andrea Paro Vidolin, Responsabile del Centro di Fotodermatologia e Cura della Vitiligine – Fortunatamente la ricerca negli ultimi anni ha fatto enormi passi in avanti e ha permesso di offrire nuove ed efficaci strategie terapeutiche. E’ dunque con grande piacere che, in occasione della Giornata Mondiale della Vitiligine, gli ambulatori del Centro di Fotodermatologia e Cura della Vitiligine dell’Ospedale Israelitico saranno a disposizione per visite e colloqui gratuiti.”

L’appuntamento è per domenica 27 giugno, dalle 8:30 alle 13:30, presso la sede di Piazza S. Bartolomeo all’Isola, 21. L’accesso alle visite fotodermatologiche sarà gratuito e senza impegnativa. Per info e registrazioni sarà sufficiente rivolgersi al numero 0668281433 o consultare il sito internet www.vitiligineospedaleisraelitico.it

