Fuori da venerdì 12 febbraio, il videoclip di Open, singolo di debutto di Andrea Vernillo, in arte Atto Seguente. Il pezzo anticipa l’uscita del primo EP del cantautore beneventano dal titolo The moment before.

Tre colpi di cassa segnano l’inizio del video di Open, girato sulla piana di Campo Maggiore a Montevergine e realizzato da Alessio Del Donno e Mattia Falco.

Le tre figure mascherate sono la chiave di questo percorso musicale, metaforico ed interpretativo che vede al centro la maschera bianca, o per meglio dire il “Soccombente”, protagonista di The moment before.

Del Donno ha dato al video diverse chiavi di lettura: una legata al contesto narrativo dell’EP, all’uscita dalla comfort-zone, alla rinuncia di una parte di sé per un passo in avanti, l’altra invece più personale che riguarda i personaggi, le maschere, create a mano da Alessio, e la loro interpretazione. (Atto Seguente)



BIO:

Il progetto Atto Seguente prende forma il 2019 quando Andrea Vernillo decide di pubblicare i suoi primi lavori sotto forma di Listen and let it die, momenti musicali improvvisativi e compositivi, e portare davanti al pubblico i suoi primi brani.

Il nome Atto Seguente deriva da una frase di All I need dei Radiohead, dai quali l’artista beneventano prende ispirazione. Il piano è lo strumento principale del musicista che combina con elementi elettronici in una cornice di ricerca sonora in continuo mutamento.

Nel 2021 è programmata l’uscita del suo primo EP: The Moment Before, una raccolta di 6 brani connessi tra loro dalla figura del Soccombente, le cui vicende, pensieri ed emozioni si alternano nei diversi momenti del disco.

