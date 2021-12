OPENARTMARKET/ L’arte tra promozione culturale e mercato

Sabato 11 dicembre 2022 un nuovo appuntamento OpenARTmarket, progetto a cura di Antonietta Campilongo, fino al 18 dicembre, presso la galleria Mo.C.A – Piazza degli Zingari, 1 – Roma Inaugurazione 11 dicembre ore 17.30/20.30 Offriremo un buon calice di vino del Banco di assaggio Casale del Giglio

Openartmarket. Un’esposizione-mercato in cui l’opera e l’artista, rispettivamente prodotto e produttore d’arte, escono dalla logica dell’eccezionalità e del collezionismo d’élite, per diventare un mezzo di comunicazione sociale ed estetico a costi accessibile a tutti. Si proporranno, infatti, opere d’arte in una fascia di prezzo che va da 49 a 999 euro.

Dare all’arte la capacità di aprire nuovi spazi di dialogo e far sì che l’arte contemporanea sia sempre meno un discorso per pochi, con meno timore reverenziale e più voglia di partecipazione: è questa è la mission di OpenARTmarket. Di fronte alla prospettiva di cambiamenti in cui si intrecciano nuove forme di committenza e un collezionismo in grado di esercitare la sua influenza sul sistema dell’arte a livello globale, diventa ancora più importante e più stimolante per gli artisti riuscire a raggiungere nuovi spettatori.

ARTISTI IN MOSTRA

Rossana Bartolozzi, Elena Bonuglia, Antonella Catini, Ilaria Conti, Silvano Corno, Silvano Debernardi, L. de Marquevic, Walter Karuc, Valentina Lo Faro, Eleonora Lucchini, Gaia Pagani, Veronika Palkovics, Enrico Porcaro, Loredana Salzano, Andrea Sterpa, Carlo Tirelli, Carmelo Tommasini, Tommaso Vitale, Zak Fett.

PROGRAMMA SABATO 11 DICEMBRE

Sabato 11 dicembre, sarà presente, presso la galleria, l’Associazione Antares Senologia.info – Il programma prevede, oltre all’incontro con le associate, la presentazione della mostra di Carlo Tirelli. L’artista ha realizzato una serie di opere, un percorso espositivo artistico – emozionale. Una preziosa opportunità per tutti noi, che ci occupiamo di arte contemporanea, di poter ammirare chi fornisce gli strumenti, anche attraverso l’arte, per sensibilizzare e condurre verso la consapevolezza di quanto sia necessaria la prevenzione del tumore al seno e di quanto sia fondamentale per le donne già operate, il sostegno, psicologico, estetico, arte terapeutico, concepito come processo educativo della Comunità.

L’Associazione Antares nasce 15 anni fa dalla necessità di raccogliere in un gruppo coeso e solidale le donne seguite, in un percorso di prevenzione senologica, presso il Centro di Senologia dell’Ospedale Nuovo Regina Margherita di Roma. Attualmente è iscritta all’Albo delle Associazioni di Volontariato della Regione Lazio e fa parte attiva del cosiddetto “Terzo Settore”. L’associazione si è prefissa, fin dall’inizio della sua istituzione, tre fondamentali obiettivi: formazione (volontari), informazione (notiziario, convegni, relazioni, ecc.) ed aggregazione delle associate. Nel corso degli anni questi obiettivi sono stati perseguiti con sempre maggiore impegno anche presso Istituzioni pubbliche (Ministeri, Centri di ricerca, Link con altre Associazioni di volontariato, Università ed Ospedali) ottenendo sempre più numerose adesioni. Sede operativa: Breast Center Villa Tibera Hospital – Via E.Praga, 26 – Roma – Sede Legale: Via Vespasiano, 9 – Roma – T. 3356135582

A partire dalle 18.30 la presentazione di una nuova silloge di poesie . Due le autrici: Due donne, due artiste mediterranee che fonderanno le loro voci e i loro linguaggi in “Sotto Sale”, raccolta poetica di Simona Albano con opere pittoriche di Loredana Salzano. Le due vulcaniche autrici si alterneranno in una vivace conversazione che sarà un vero e proprio viaggio multisensoriale, sorprendentemente liquido e tellurico al tempo stesso, attraverso i luoghi e le storie che sono state alla base della loro ispirazione artistica.

Sceda tecnica

Titolo della manifestazione: OpenARTmarket – L’arte contemporanea tra promozione culturale e mercato – Opere da 49 a 999 €uro

Concept a cura di: Antonietta Campilongo

Organizzazione: Neworld Associazione Culturale

Genere: Arte contemporanea

Sede: Galleria Mo.C.A. – Piazza degli Zingari, 1 – 00184 Roma

Periodo esposizione: dal 11 al 18 dicembre 2021

Vernissage: sabato 11 dicembre – dalle h.17.30.00 alle h. 20.30 –

Banco di assaggio: Casale del Giglio

Orario di apertura mostra: Dal lunedì al venerdì ore 10.00/13.00 – 15.30/18.30 – Sabato e domenica 17.00/19.30

Ingresso: libero

Info: www.antoniettacampilongo.it arte@antoniettacampilongo.it – Tel. 339 4394399

