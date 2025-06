Opera in Concerto | Le voci di Desirée Rancatore e Marco Ciaponi per un viaggio tra i capolavori del melodramma italiano

Palermo – Opera in Concerto è un raffinato percorso tra alcune delle pagine più celebri ed emozionanti del melodramma italiano dell’Ottocento, con alcune arie di ascolto più raro.

Ne sono protagonisti, martedì 24 giugno alle 21.00 nella Sala Grande del Teatro Massimo, due artisti di grande sensibilità, acclamati a livello internazionale, il soprano Desirée Rancatore e il tenore Marco Ciaponi, diretti dal Maestro Alberto Maniaci, sul podio dell’Orchestra del Teatro Massimo. Il concerto rende omaggio a quattro giganti della musica italiana: Gioachino Rossini, Gaetano Donizetti, Vincenzo Bellini e Giuseppe Verdi. Maestri che, pur con stili e sensibilità diverse, hanno plasmato il canto lirico italiano, riconosciuto dall’UNESCO nel 2023 come “patrimonio immateriale dell’umanità”.

Il programma si apre con la Sinfonia da L’inganno felice di Rossini, una farsa giovanile che anticipa i successivi capolavori del compositore e proseguirà con intense arie verdiane come “Lunge da lei… De’ miei bollenti spiriti” da La Traviata, e la straziante “Ah, la paterna mano” dal Macbeth, in cui Macduff canta il suo dolore per la perdita dei figli. Non mancheranno i celebri crescendi rossiniani, e la scena del temporale dal Barbiere di Siviglia, e le melodie belliniane con l’iconica “Casta Diva” da Norma. Donizetti sarà presente con pagine celebri da L’Elisir d’amore, tra cui il secondo duetto tra Nemorino e Adina, e l’aria della protagonista di Linda di Chamounix, brano di grande virtuosismo vocale. In chiusura il Preludio dal primo atto de La Traviata, immergendo il pubblico nell’atmosfera drammatica di una delle opere più amate di Verdi e il duetto finale tra Arturo ed Elvira da I Puritani di Vincenzo Bellini. Info: https://www.teatromassimo.it/event/opera-in-concerto-maniaci/Biglietti: da 10 a 25 euro

Alberto Maniaci (Palermo, 1987), è pianista, compositore e direttore d’orchestra. Diplomato con lode in Pianoforte, Composizione e Direzione d’orchestra al Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo. Allievo di Piero Bellugi, Ennio Nicotra, Carmelo Caruso e Marco Betta, nel 2016 è stato l’unico italiano selezionato da Riccardo Muti per la sua Music Academy. Vincitore del Premio delle Arti 2012 e del terzo premio al Concorso “Luigi Mancinelli”, ha diretto orchestre come la Verdi di Milano, I Pomeriggi Musicali, Orchestra del Teatro Massimo, Orchestra Sinfonica Siciliana, Filarmonia Veneta, tra le altre. Ha fondato l’Orchestra Mediterranea con la quale ha svolto numerose tournée. Le sue musiche sono edite da Kelidon, Undici07 e Wicky. È titolare di cattedra presso il Conservatorio “A. Toscanini” di Ribera e docente a contratto di Direzione d’orchestra al Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo.

Desirée Rancatore, nata a Palermo, si è formata in violino, pianoforte e poi in canto sotto la guida della madre Maria Argento, perfezionandosi a Roma con Margaret Baker Genovesi. Debutta giovanissima al Festival di Salisburgo ne Le nozze di Figaro, per poi esibirsi in Italia nel 1997 al Teatro Regio di Parma con L’Arlesiana di Cilea. Da allora si afferma come uno dei più apprezzati soprani di coloratura della sua generazione. Ha cantato nei principali teatri e festival del mondo, tra cui Teatro alla Scala, Fenice di Venezia, Teatro Massimo di Palermo, Covent Garden, Wiener Staatsoper, San Francisco Opera, Opéra de Paris, Teatro Real di Madrid, Liceu di Barcellona. Collabora regolarmente con importanti direttori come Muti, Maazel, Chung, Haitink, Conlon, Mariotti, e registi come Pizzi, Michieletto, Vick, Carsen. Nel 2004 è Semele ne L’Europa riconosciuta di Salieri per la riapertura della Scala, diretta da Riccardo Muti. Nel 2018 riceve il Premio Bellini d’Oro al Teatro Massimo Bellini di Catania.

Marco Ciaponi Nato a Barga (Lucca) nel 1989, si forma con Rebecca Berg e si perfeziona con Cinzia Forte. Vincitore del Premio Zarzuela al Concorso Operalia 2017, ottiene anche il Secondo Premio al Concorso Internazionale Renata Tebaldi di San Marino, il Primo Premio al Concorso Flaviano Labò di Piacenza (2015) e al Concorso Internazionale “Voci Verdiane” di Busseto. Debutta nel 2014 come Nemorino ne L’elisir d’amore al Teatro Municipale di Piacenza sotto la direzione di Stefano Ranzani e sotto la guida di Leo Nucci. Da allora è ospite di importanti teatri internazionali: canta Alfredo nella Traviata alla Deutsche Oper di Berlino, alla Semperoper di Dresda, alla Komische Oper di Berlino, all’Opera di Lipsia, al Macerata Opera Festival e al Teatro Comunale di Bologna; interpreta Elvino ne La sonnambula a Dresda, Düsseldorf, Avignone, Limoges e Ancona; Tonio nella Fille du régiment alla Wiener Staatsoper e al Teatro Lirico di Cagliari; Don Ottavio in Don Giovanni a Parma, Trieste e Colonia. Il suo repertorio comprende anche il Duca di Mantova (Rigoletto), Fenton (Falstaff), Ernesto (Don Pasquale), Rinuccio (Gianni Schicchi), Tebaldo (I Capuleti e i Montecchi), Ferrando (Così fan tutte), Prunier (La Rondine) e Beppe (Pagliacci). Ha collaborato con direttori e registi rinomati in produzioni nei teatri più prestigiosi, tra cui Teatro alla Scala, Dutch National Opera, Bol’šoj, Teatro La Fenice di Venezia, Teatro Verdi di Trieste, Teatro Petruzzelli di Bari e Teatro Filarmonico di Verona.

PROGRAMMA

Gioachino Rossini (Pesaro, 1792 – Passy, 1868) Sinfonia da L’inganno felice

Giuseppe Verdi (Le Roncole, 1813 – Milano, 1901) “Lunge da lei… De’ miei bollenti spiriti” da La traviata

Gaetano Donizetti (Bergamo, 1797-1848) “Caro elisir, sei mio… Esulti pur la barbara” da L’elisir d’amore

Gioachino Rossini Temporale da Il barbiere di Siviglia

Vincenzo Bellini (Catania, 1801 – Parigi, 1835) “Casta Diva… Ah! Bello a me ritorna” da Norma

Giuseppe Verdi “Parigi, o cara” da La traviata

Gioachino Rossini Sinfonia da La scala di seta

Giuseppe Verdi “O figli… Ah, la paterna mano” da Macbeth

Gaetano Donizetti “Una parola, o Adina… Chiedi all’aura lusinghiera” da L’elisir d’amore

Giuseppe Verdi Preludio Atto I da La traviata

Gaetano Donizetti“O luce di quest’anima” da Linda di Chamounix

Vincenzo Bellini “Vieni fra queste braccia” da I puritani

