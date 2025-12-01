Operaio cade dalla scala mentre stava effettuando lavori di manutenzione. Intervengono i Carabinieri

Terracina (LT): Nella mattinata di sabato, i Carabinieri della Stazione di Terracina (LT), su richiesta pervenuta al 112 N.U.E., sono intervenuti presso un’azienda agricola del posto, dove poco prima, si era verificato un incidente sul lavoro.

Dagli accertamenti preliminarmente condotti dai militari dell’Arma, è emerso come un operaio della predetta ditta, un uomo di 56 di origini bangladesi residente a Terracina (LT), mentre era sopra ad una scala per effettuare lavori di manutenzione al telo di una serra, per cause in corso di accertamento, ha perso l’equilibrio cadendo all’indietro e sbattendo in terra con la schiena.

Sul posto è sopraggiunto il personale sanitario del 118 che, prestati i primi soccorsi all’uomo, lo hanno trasportato presso l’ospedale di Terracina (LT)