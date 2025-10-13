Operaio di una ditta di Giarre precipitato dal tetto di un magazzino: Saverino (Pd) “La sicurezza sul lavoro non si può più aspettare”

“Quanto è accaduto stamane a Giarre, dove un operaio è precipitato dal tetto di un magazzino, è l’ennesimo episodio di una lunga, drammatica, sequenza a cui non possiamo e non dobbiamo abituarci.

Si faccia immediata chiarezza sulla dinamica dell’incidente e sulle eventuali responsabilità, ma la verità è che non siamo di fronte a casi isolati: questa è un’emergenza strutturale”. Lo denuncia la deputata del Pd all’Ars, Ersilia Saverino.

“La sicurezza sul lavoro continua troppo spesso a essere percepita come un costo, un ostacolo, un fastidioso ‘optional’ – spiega ancora – le scelte economiche e politiche che mettono il profitto davanti alla vita delle persone hanno prodotto un bilancio inaccettabile: ogni giorno in Italia contiamo morti e feriti sul lavoro. Non possiamo più tollerare che si lavori in condizioni precarie, insicure, esposte a rischi evitabili. Ogni incidente rappresenta un fallimento collettivo e ogni silenzio una complicità. Bisogna mettere la dignità e la sicurezza dei lavoratori al centro delle scelte politiche e produttive del nostro Paese” conclude.

Com. Stam. + foto