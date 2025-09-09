“Si con­ti­nua con ap­pel­li, pro­get­ti, buo­ne in­ten­zio­ni, ma sem­bra­no ca­de­re nel vuo­to e ma­ga­ri solo a com­men­ta­re no­ti­zie tra­gi­che di cro­na­ca. An­co­ra un in­ci­den­te sul la­vo­ro, in agri­col­tu­ra, in Ba­si­li­ca­ta.

Sul posto il 118 Basilicata, che non ha potuto far altro che constatare il decesso; i vigili del fuoco del Distaccamento del centro jonico; i carabinieri della locale Compagnia; gli ispettori del servizio di medicina del lavoro dell’Azienda sanitaria di Matera. Un uomo, un lavoratore extracomunitario del Bangladesh, 45 anni, è morto in un infortunio sul lavoro in agricoltura. Pare che la cau­sa sia che il trattore con cui lavorava, in via Giumenteria, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato e il trattorista è finito sotto al mezzo, schiacciato. Prontamente intervenuto il 118 Basilicata, non ha potuto far altro che constatare il decesso unitamente ai vigili del fuoco del Distaccamento di Policoro, i carabinieri della locale Compagnia diretti dal Maggiore Rampino e gli ispettori del servizio di medicina del lavoro dell’Azienda sanitaria di Matera. Sia­mo scon­cer­ta­ti e at­to­ni­ti. In at­te­sa di ca­pi­re l’e­sat­ta di­na­mi­ca del­l’in­ci­den­te, in que­sta fase non pos­sia­mo esi­mer­ci dal ri­ven­di­ca­re una rin­no­va­ta at­ten­zio­ne da par­te di tut­te le isti­tu­zio­ni pre­po­ste al tema del­la si­cu­rez­za sui luo­ghi di la­vo­ro, in par­ti­co­la­re in agri­col­tu­ra dove va in­ten­si­fi­ca­ta l’o­pe­ra di in­for­ma­zio­ne e pre­ven­zio­ne. Sia­mo di fron­te a una vera e pro­pria emer­gen­za in Ba­si­li­ca­ta alla qua­le si può met­te­re fine solo unen­do le for­ze e met­ten­do in cam­po azio­ni con­cre­te. È il mo­men­to non solo che la po­li­ti­ca e le isti­tu­zio­ni fac­cia­no la loro par­te: ri­spet­to del­le nor­me e re­sti­tui­re il giu­sto va­lo­re alla si­cu­rez­za nei luo­ghi di la­vo­ro. È del tut­to evi­den­te che quan­to fat­to fi­no­ra non ba­sta e oc­cor­re in­ter­ve­ni­re con ra­pi­di­tà per evi­ta­re che ul­te­rio­ri dram­mi si con­su­mi­no nel­la ras­se­gna­zio­ne di chi può e deve in­ter­ve­ni­re”.

Lo ha di­chia­ra­to Pino Gior­da­no, Se­gre­ta­rio Pro­vin­cia­le del­l’U­gl Ma­te­ra, in me­ri­to al­l’ennesimo in­ci­den­te sul la­vo­ro nel­la cam­pa­gna di Policoro (MT)

Com. Stam. UGL