Operativa al Comune di Marsala la nuova struttura macro-organizzativa dell’ente

Il sindaco on. Massimo Grillo: “dopo l’assunzione di funzionari, a breve effettueremo il conferimento dell’incarico a nuovi due dirigenti amministrativi per migliorare la i servizi e per sollevare da alcuni carichi di lavoro i dirigenti nominati ad interim – abbiamo anche varato una nuova unità speciale per velocizzare gli adempimenti connessi al PNRR”

E’ operativa al Comune di Marsala la nuova struttura marco-organizzativa dell’Ente approvata con delibera di Giunta Municipale del 16.02.2023. Essa risulta suddivisa in 9 settori e una unità speciale extra dotazione organica per l’attuazione del PNRR.

“Abbiamo rimodulato la struttura organizzativa del Comune – sottolinea il Sindaco Massimo Grillo – perché intendiamo salvaguardare il primario interesse del buon andamento dell’azione amministrativa e al fine di adeguarla alle rinnovate esigenze e competenze del nostro ente nonché per rendere alla comunità servizi migliori e più funzionali. Inoltre abbiamo istituito una Unità Speciale per l’attuazione del PNRR e per seguire le straordinarie progettualita’ come Agenda Urbana e Fua”.

In virtù della rimodulazione le dirigenze dei settori sono state assegnate ai Capi settore attualmente in servizio al Comune e alcune sono state effettuate ad interim. Questa la nuova ripartizione:

Settore 1 – AFFARI ISTITUZIONALI E CONTRATTI – Dott. Andrea Giacalone

Settore 2 – AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE – Dott. Andrea Giacalone

Settore 3 – FINANZE E TRIBUTI – Dott. Filippo Angileri

Settore 4 – ATTIVITA’ CULTURALI, TEATRI, SPORT

E TURISMO, AGRICOLTURA – Dott. Filippo Angileri

Settore 5 – SERVIZI ALLA PERSONA – Dott. Gaspare Quartararo

Settore 6 – PIANIFICAZIONE E URBANISTICA – Ing. Pier Benedetto Mezzapelle

Settore 7 – LAVORI PUBBLICI – Ing. Giuseppe Frangiamore

Settore 8 – SERVIZI PUBBLICI LOCALI – Ing. Giuseppe Frangiamore

Settore 9 – POLIZIA MUNICIPALE – Dott. Vincenzo Menfi

UNITA’ SPECIALE PER L’ATTUAZIONE DEL PNRR,

AGENDA URBANA E FUA – Ing. Giuseppe Frangiamore

Le assegnazioni “Ad Interim” nello specifico risultano essere quelle dei settori 4 e 8 e dell’Unità Speciale per l’attuazione del PNRR.

In realtà nei prossimi giorni due dei tre Interim verranno assegnati a nuovi Dirigenti.

“Stiamo definendo gli ultimi adempimenti e a breve assumeremo, dopo i funzionari amministrativi e fra poco anche quelli tecnici (concorso definito), due nuovi Dirigenti cui assegneremo gli Interim a carattere Amministrativo – continua il primo cittadino. Ciò perché riteniamo che il buon andamento dell’attività gestionale è strettamente collegato a un’adeguata programmazione e pianificazione con l’impiego di Capi settore che abbiano le dovute conoscenze e competenze dei servizi da coordinare e che non siano oberati da altri carichi di lavoro. Dopo tantissimi anni stiamo finalmente – attraverso l’espletamento dei concorsi – dotando di personale idoneo la nostra struttura e ciò – lo ribadisco per far meglio funzionare la complessa macchina amministrativa”.

Con il provvedimento della rimodulazione della struttura organizzativa predisposto dal settore Risorse Umane diretto dal Segretario Generale Andrea Giacalone e coadiuvato dal vice Federico Messina, è stato confermato anche come vice Segretario dell’Ente Filippo Angileri.

Com. Stam.