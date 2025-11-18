Operatori/trici Socio Sanitari/e con licenza media. Selezione in Veneto Scadenza ravvicinata
Il Centro Assistenza Servizi Per Anziani La C.A.S.A. di Schio, a Vicenza, ha pubblicato un bando di concorso per Operatori/trici Socio Sanitari/e.
Sono previste in tutto 10 assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno. Per candidarsi, oltre ai requisiti generali previsti dalle legge per partecipare ai concorsi pubblici, occorrono:
- diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) o assolvimento dell’obbligo scolastico;
- attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario.
Le procedure selettive prevedono una prova scritta o pratica, o a contenuto teorico/pratico, e una prova orale. Per l’invio delle candidature c’è tempo fino al 28 novembre 2025. Clicca qui per saperne di più
Com. Stam.
