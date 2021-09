Dall’odierna mattinata i militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale (N.I.P.A.A.F.) del Gruppo Carabinieri Forestale di Frosinone stanno eseguendo un’ordinanza di applicazione di misure cautelari reali e personali emanata dal GIP presso il Tribunale di Cassino, su richiesta della competente Procura della Repubblica di Cassino, e consistenti in 3 arresti domiciliari, un obbligo di dimora e un divieto di dimora, nonché il sequestro di depuratore consortile nel cassinate, per il reato d’inquinamento ex art. 452 bis del codice penale.

Gli arresti domiciliari sono stati disposti per l’amministratore delegato, per il responsabile impiantistico e per il responsabile dell’area tecnica della società che gestisce il depuratore consortile.

L’obbligo di dimora è stato disposto per l’ex project manager e il divieto di dimora per l’ex responsabile dell’impianto di depurazione.

I fatti contestati risalgono al 2020 – 2021, e riguardano la società che gestisce il depuratore consortile, che convoglia i reflui di alcune aziende e comuni del cassinate.

In particolare sono stati svolti campionamenti sul corso d’acqua Rio Pioppeto, nel quale il depuratore scarica i propri reflui, sia presso lo scarico finale dell’impianto sia a monte e a valle di detto scarico.

Dagli accertamenti svolti emerge innanzitutto la continua, e significativa, violazione dei limiti tabellari stabiliti per i reflui dello scarico finale del depuratore consortile; in secondo luogo i campionamenti a monte e a valle hanno rilevato fortissime differenze qualitative delle acque del Rio Pioppeto, proprio in riferimento ai parametri riscontrati nel reflui di detto scarico; infine, anche visivamente, lo stato del corso d’acqua si mostrava colmo di schiume e melme, spesso accompagnato da forti odori.

In particolare le analisi svolte da Arpa Lazio hanno restituito dei risultati allarmanti: nel punto di scarico sono stati ripetutamente superati i limiti dei parametri COD[1] (in un caso superiore più di 20 volte il limite), BOD5[2] (in un caso superiore più di 50 volte il limite), Solidi sospesi[3] (in un caso superiore più di 50 volte il limite), Alluminio[4] (in un caso superiore più di tre volte il limite), Solfiti[5] (superiore anche più di 9 volte il limite), Solfuri (superiore quasi 4 volte il limite).

A valle dello scarico le analisi svolte da Arpa Lazio rilevano una qualità dell’acqua peggiore rispetto a quella a monte dello scarico: COD (in un caso superiore più di 2440 volte il valore a monte), BOD5 (in un caso superiore più di 2900 volte il valore a monte), Solidi sospesi ( in un caso superiore più di 1470 volte il valore a monte), Alluminio (in un caso superiore più di 1221 volte il valore a monte); inoltre, ci sono rilevanti differenze nei valori dei parametri Fosforo totale (in un caso superiore più di 344 volte il valore a monte), Boro (in un caso superiore più di 204 volte il valore a monte), Ferro (in un caso superiore più di 895 volte il valore a monte), Piombo (in un caso superiore di 9 volte il valore a monte), Zinco (in un caso superiore di 100 volte il valore a monte), Azoto ammoniacale (in un caso superiore più di 7 volte il valore a monte) e Rame (in un caso superiore 24 volte il valore a monte).

Le attività tecniche e le indagini degli operanti hanno dimostrato come la descritta situazione sia ben nota agli indagati, i quali non solo erano edotti circa il superamento dei limiti tabellari riguardo gli inquinanti immessi nel corpo recettore Rio Pioppeto, ma anche delle cause dovute alla provenienza di reflui in entrata presso l’impianto in quantità tali da arrecare criticità alla funzionalità del depuratore. In una occasione, infatti, il depuratore si presentava colmo di melme e fanghi, la cui provenienza era dovuta, secondo gli stessi indagati, ad un’azienda che scarica i propri reflui nella rete consortile.

In tale contesto si è registrata l’inerzia degli indagati sulle modalità necessarie per evitare che lo scarico dell’impianto inquinasse il fiume.

Il GIP di Cassino ha così disposto non solo le misure cautelari personali citate, ma ha anche disposto il sequestro del depuratore consortile, affidando la gestione ad un amministratore giudiziario.

[1] Questo parametro viene principalmente usato per la stima del contenuto organico e quindi del potenziale livello di inquinamento delle acque naturali e di scarico. Un alto valore di COD di uno scarico comporta una riduzione dell’ossigeno disciolto nel corpo idrico ricettore e quindi una riduzione di capacità di autodepurazione e di sostenere forme di vita.

[2]La relazione fra BOD e ossigeno disciolto è molto importante per il bilancio ecologico di un corso d’acqua dal momento che a fronte di valori di BOD5 elevati si possono raggiungere concentrazioni di ossigeno disciolto così basse da impedire i normali processi di ossidazione aerobica.

[3] Con il termine di solidi sospesi totali si intendono tutte quelle sostanze indisciolte, presenti in un’acqua naturale o di scarico, che possono essere costituite da una vasta gamma di materiali differenti per dimensione, natura e caratteristiche. Gli effetti causati dall’immissione di solidi sospesi (con particolare riferimento a quelli di natura inorganica) in un fiume possono essere di vario genere. Per quanto riguarda la vita dei pesci in particolare, le conseguenze della presenza di solidi sospesi nella massa liquida o nel sedimento si manifestano con danni meccanici alla struttura delle branchie e ostruzione delle stesse, modificazione dei movimenti naturali e delle migrazioni, riduzione della disponibilità di cibo, inibizione dello sviluppo di larve e uova

[4] L’alluminio, da solo o in combinazione con fenomeni di acidità marcata (piogge acide), è tossico per il biota acquatico: per i pesci è tossico già in concentrazioni di 100-200 microg/L

[5] Il monitoraggio dei solfiti è importante anche nei contesti ambientali perché risultano tossici per le forme di vita acquatiche. Essi rimuovono l’ossigeno disciolto nell’acqua provocando la distruzione del delicato equilibrio ecologico di laghi, fiumi e bacini idrici