Operazione ad  “Alto Impatto” nel cuore della movida cittadina

Proseguono serrati i controlli interforze alla Vucciria, collegati al protocollo di sicurezza denominato “Alto Impatto”, così come previsto dalle direttive del Ministro dell’Interno e sulla base delle strategie di intervento condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Tale dispositivo operativo, che prevede una sinergica partecipazione delle forze dell’ordine, è finalizzato a far fronte a quelle contingenze di ordine e sicurezza pubblica individuate sul territorio, così da accrescere il senso di sicurezza percepita nei cittadini e garantire, al contempo, una significativa presenza sul territorio.

L’attività ha interessato le aree della movida cittadina palermitana, con particolare riguardo alla Vucciria.

L’obiettivo di questa capillare attività è quello di intensificare il controllo del territorio al fine di fronteggiare situazioni di degrado urbano e di prevenire e reprimere ogni forma di illegalità e criminalità.

Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale, coadiuvati da personale dell’Asp, ognuno per i settori di competenza, hanno garantito una significativa presenza su un ampio tratto del percorso della movida cittadina e del centro storico, con particolare riferimento alle zone della Vucciria, di corso Vittorio Emanuele e Via Roma, di piazza Sant’Anna, di piazza San Domenico, di via Argenteria, di via Paterna, di piazza Caracciolo e attorno agli assi viari di via Maccheronai, di discesa dei Giudici, di via Lattarini, di discesa Caracciolo, di via Gorizia, di via Cagliari, p.zza Rivoluzione e via Garibaldi, fino a giungere nel quartiere di Ballarò.

In tale contesto personale del Commissariato di P.S. “Centro”, ha tratto in arresto un 17enne palermitano poiché accusato del reato di rapina in danno di cittadino straniero.

Nello specifico, uno straniero di etnia africana stava percorrendo la via Maqueda assorto nella consultazione del suo cellulare quando è stato violentemente urtato da uno scooter elettrico fino a rovinare per terra.

Qui, ancora frastornato, seppur non ferito, è stato raggiunto dal centauro che gli ha sottratto il cellulare, è risalito in sella allo scooter ed ha cercato di allontanarsi a gran velocità.

La vittima, con presenza di spirito, si è rialzata, ha raggiunto l’assalitore e con lui ha ingaggiato una colluttazione per ritornare in possesso del cellulare.

Provvidenziale il passaggio di una pattuglia della Polizia di Stato impegnata nell’adempimento di “servizi ad alto impatto” in zone ritenute più a rischio per l’alto flusso turistico. Gli agenti sono intervenuti, bloccando il giovane assalitore palermitano.

In corso d’intervento e durante le fasi di identificazione di aggredito e rapinatore, i poliziotti sono stati avvicinati da una coppia di coniugi cinesi, in visita turistica nel capoluogo.

I cittadini orientali hanno riconosciuto nel giovane rapinatore le fattezze di colui che, soltanto poche ore prima, aveva compiuto il furto con strappo del loro cellulare. Praticamente alla stessa altezza di via Maqueda, secondo la ricostruzione delle vittime, il palermitano avrebbe puntato i turisti, approfittando di una fase di loro distrazione e, giungendo alle loro spalle, gli avrebbe sottratto con azione fulminea il cellulare.

Il giovane palermitano è stato tratto in arresto per il reato di rapina ed è stato invece indagato per il reato di furto con strappo.

Il provvedimento di arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

Sono stati effettuati anche controlli amministrativi funzionali al contemperamento del corretto svolgimento delle attività di esercizio pubblico e delle legittime aspettative di svago degli avventori.

A tal proposito sono stati effettuati accessi ispettivi in 7 esercizi commerciali della Vucciria, in 4 dei quali sono state riscontrate irregolarità di natura amministrativa e penale, legate all’accertamento di carenze igienico sanitarie ed occupazione di suolo pubblico.

Le contestazioni, sommando quelle legate alle violazioni del Codice della Strada e quelle di natura amministrativa ammontano a 12.000,00 euro.

Considerando soltanto i servizi approntati a partire da venerdi’ sera, si contanto 313 persone identificate, 62 veicoli controllati, con 11 sanzioni per violazioni del Codice della Strada.

Giova precisare che la responsabilità penale delle condotte elencate sarà definita solo dopo l’emissione di una, eventuale, sentenza passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza

I servizi di Alto Impatto proseguiranno anche nelle prossime settimane.