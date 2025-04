Operazione ad  “Alto Impatto” nel cuore della movida cittadina

Proseguono serrati i controlli interforze alla Vucciria, collegati al protocollo di sicurezza denominato “Alto Impatto”, così come previsto dalle direttive del Ministro dell’Interno e sulla base delle strategie di intervento condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Tale dispositivo operativo, che prevede una sinergica partecipazione delle forze dell’ordine, è finalizzato a far fronte a quelle contingenze di ordine e sicurezza pubblica individuate sul territorio, così da accrescere il senso di sicurezza percepita nei cittadini e garantire, al contempo, una significativa presenza sul territorio.

L’attività ha interessato le aree della movida cittadina palermitana, con particolare riguardo alla Vucciria.

L’obiettivo di questa capillare attività è quello di intensificare il controllo del territorio al fine di fronteggiare situazioni di degrado urbano e di prevenire e reprimere ogni forma di illegalità e criminalità.

Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale, ognuno per i settori di competenza, hanno garantito una significativa presenza su un ampio tratto del percorso della movida cittadina e del centro storico, con particolare riferimento alle zone della Vucciria, di corso Vittorio Emanuele e Via Roma, di piazza Sant’Anna, di piazza San Domenico, di via Argenteria, di via Paterna, di piazza Caracciolo e attorno agli assi viari di via Maccheronai, di discesa dei Giudici, di via Lattarini, di discesa Caracciolo, di via Gorizia, di via Cagliari, p.zza Rivoluzione e via Garibaldi, fino a giungere nel quartiere di Ballarò.

Sono stati effettuati anche controlli amministrativi funzionali al contemperamento del corretto svolgimento delle attività di esercizio pubblico e delle legittime aspettative di svago degli avventori.

Nel corso di tutti i servizi approntati sono state identificate 210 persone e controllati numerosi veicoli. In tale contesto sono stati effettuati 2 accessi ispettivi presso due esercizi commerciali ubicati in zona ma non sono state riscontrate violazioni.

I servizi di Alto Impatto proseguiranno anche nelle prossime settimane.