Operazione ad  “Alto Impatto” Vucciria e aree limitrofe sottoposte a controlli interforze

Proseguono, incessantemente, i controlli interforze collegati al protocollo di sicurezza denominato “Alto Impatto”, così come previsto dalle direttive del Ministro dell’Interno e sulla base delle strategie di intervento condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

La Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Polizia Municipale continuano a presidiare le aree della movida cittadina, con particolare attenzione alla Vucciria, nell’ambito dell’operazione “Alto Impatto” finalizzata a garantire la sicurezza e l’ordine pubblico.

Nel corso delle ultime ore, ieri sera e stanotte, le Forze dell’Ordine hanno effettuato controlli su un ampio tratto del percorso della movida cittadina e del centro storico, con particolare riferimento alle zone della Vucciria, di corso Vittorio Emanuele e Via Roma, di piazza San Domenico, di via Argenteria, di via Paterna, di piazza Caracciolo e attorno agli assi viari di via Maccheronai, di discesa dei Giudici, di via Lattarini, di discesa Caracciolo, di via Gorizia, di via Cagliari, p.zza Rivoluzione e via Garibaldi.

Nel corso dei controlli un uomo è stato raggiunto ed identificato dopo aver tentato di fuggire all’Alt Polizia a bordo di un ciclomotore. Al medesimo sono state contestate violazioni al Codice della Strada.

Nel corso di tutti i servizi approntati sono state identificate 229 persone, controllati 41 veicoli ed elevate 11 contestazioni per violazioni al Codice della Strada (guida senza patente, circolazione con veicolo non conforme, guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, mancanza di assicurazione), 3 i sequestri amministrativi.

I servizi di Alto Impatto proseguiranno nelle prossime ore. Le Forze dell’Ordine continueranno a lavorare in sinergia per assicurare una significativa presenza sul territorio e prevenire eventuali disordini.