Operazione ad  “Alto Impatto” Vucciria e litorale bagherese sottoposti a controlli interforze 

Proseguono, incessantemente, i controlli interforze collegati al protocollo di sicurezza denominato “Alto Impatto”, così come previsto dalle direttive del Ministro dell’Interno e sulla base delle strategie di intervento condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

La Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Municipale continuano a presidiare le aree della movida cittadina, con particolare attenzione alla Vucciria, storica area del centro cittadino e cuore pulsante della movida palermitana.

Da settimane, la Vucciria è oggetto di un presidio costante da parte delle Forze dell’Ordine con l’obiettivo di garantire sicurezza, legalità e rispetto delle norme nel contesto della vita notturna.

Nel corso delle ultime ore, ieri sera e stanotte, sono stati effettuati controlli su un ampio tratto del percorso della movida cittadina e del centro storico, con particolare riferimento alle zone della Vucciria, di corso Vittorio Emanuele e Via Roma, di piazza San Domenico, di via Argenteria, di via Paterna, di piazza Caracciolo e attorno agli assi viari di via Maccheronai, di discesa dei Giudici, di via Lattarini, di discesa Caracciolo, di via Gorizia, di via Cagliari, p.zza Rivoluzione e via Garibaldi.

Nel corso di tutti i servizi approntati sono state identificate 191 persone, controllati 41 veicoli edelevate 10 contestazioni per violazioni al Codice della Strada, 1 sequestro amministrativo, 1 fermo autovettura.

Tra gli identificati, 63 sono risultati gravati da precedenti di polizia e 6 colpiti in passato da avviso orale ed ammonimento del Questore, provvedimenti ancora in corso di validità.

Con tali strumenti preventivi, istruiti dalla Divisione Anticrimine, il Questore ha voluto “avvisare” i destinatari, ritenuti pericolosi socialmente perché gravati da precedenti di polizia e sorpresi in compagnia di pregiudicati, di cambiare condotta, pena l’emissione di più severi ed afflittivi provvedimenti.

Queste misure, di natura amministrativa ma fortemente incisive si inseriscono in una strategia preventiva che affianca l’azione repressiva con una presenza capillare sul territorio.

Avvisi orali ed ammonimento si accompagnano a prescrizioni cui i destinatari devono attenersi, pena l’emissione di più afflittivi provvedimenti sanzionatori.

In relazione ai sei identificati dell’ultimo servizio serale e notturno di “Alto impatto”, sono in corso valutazioni sulla eventuale violazione di dette prescrizioni

Le contestazioni al Codice della Strada ammontano a un importo pari a 3.400,00 euro.

Nel corso delle ultime ore, è stato realizzato anche un rilevante servizio interforze a Bagheria, nella località marinara di Aspra, che ha visto dispiegate sul territorio, aliquote della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale.

I servizi sono stati indirizzati sia al presidio del territorio con posti di controllo sia al vaglio dei requisiti amministrativi in capo agli esercenti.

Sono state contestate ad ambulanti 4 violazioni amministrative per l’occupazione di suolo pubblico. Elevate 3 infrazioni al Codice della Strada con 2 motoveicoli sottoposti a fermo amministrativo per guida pericolosa, effettuati 6 controlli strumentali ad attività commerciali relativi all’emissione di scontrini.

Il personale ha sequestrato penalmente, a carico di ignoti, 10 dosi di sostanza verosimilmente stupefacente del tipo hashish, rinvenute dentro un borsello occultato sotto una pietra di una attigua aiuola, queste già steccate, confezionate singolarmente e pronte alla vendita.

Nel corso dei servizi svolti ad Aspra sono state identificate 172 persone, controllati 66 veicoli edelevate 3 contestazioni per violazioni al Codice della Strada.

I servizi di Alto Impatto proseguiranno anche nelle prossime ore con l’intento di rafforzare il senso di sicurezza tra i cittadini e garantire, al contempo, una significativa presenza sul territorio nel rispetto del diritto al divertimento e alla quiete