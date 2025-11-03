Operazione “Alto Impatto” nel quartiere ZEN

Anche stamane è in corso un’intensa e diffusa attività interforze ad “alto impatto” nei quartieri “Zen 1” e “Zen 2” di Palermo, con l’impiego di numerosi equipaggi al fine di assicurare una capillare presenza sul territorio attraverso servizi di vigilanza e controllo straordinario.

La Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, operando in stretta sinergia, con un significativo impiego di mezzi e uomini, nonché con l’ausilio di unità aeree e cinofileantisabotaggio e antidroga, dei reparti territoriali ed organici e del reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Occidentale” della Polizia di Stato, stanno conducendo, dalle prime ore dell’alba, massivi e penetranti servizi nel citato quartiere cittadino.

Alla stregua di quanto realizzato nelle scorse settimane e sulla base dei positivi risultati e riscontri operativi ottenuti, l’intervento odierno rientra in un più ampio programma di controllo sistematico del territorio precipuamente volto alla ricerca di armi e sostanze stupefacenti, nonché al controllo di persone e veicoli in transito. Particolare attenzione è rivolta, altresì, ai soggetti destinatari di misure di prevenzione e di sicurezza, oltre che all’accertamento delle violazioni amministrative, con particolare riferimento a licenze, titoli autorizzatori e regolarità delle attività commerciali.

I servizi, anche stavolta, sono integrati dal controllo aereo attraverso indicazioni provenienti dagli elicotteri delle forze di polizia impiegate che, già da alcune ore, stanno sorvolando i popolosi quartieri restituendo immagini in tempo reale alla sala operativa per ulteriori approfondimenti.