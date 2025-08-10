Operazione  “Alto Impatto”: Vucciria e litorale cefaludese sottoposti a controlli interforze

Anche nel corso di questo weekend sono proseguiti i servizi straordinari di controllo del territorio collegati al protocollo di sicurezza denominato “Alto Impatto”, così come previsto dalle direttive del Ministro dell’Interno e sulla base delle strategie di intervento condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Il protocollo di sicurezza denominato “Alto Impatto”,che prevede una sinergica partecipazione delle Forze dell’ordine, è volto ad intensificare il controllo del territorio al fine di fronteggiare situazioni di degrado urbano e di prevenire e reprimere ogni forma di illegalità e criminalità restituendo, al contempo, il senso e la percezione della sicurezza nelle comunità che vi abitano.

L’attività ha interessato, come di consueto, le aree della movida cittadina palermitana, con particolare attenzione alla Vucciria.

La Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri,la Guardia di Finanza e la Polizia Municipale, ognuno per i settori di competenza ed in ottica di sicurezza integrata, hanno garantito, con numerose aliquote di unità operative, una significativa presenza su un ampio tratto del percorso della movida cittadina e del centro storico, con particolare riferimento alle zone della Vucciria, di corso Vittorio Emanuele e di Via Roma, di piazza San Domenico, di via Argenteria, di via Paterna, di piazza Caracciolo e attorno agli assi viari di via Maccheronai, di discesa dei Giudici, di via Lattarini, di discesa Caracciolo, di via Gorizia, di via Cagliari, di piazza Rivoluzione e di via Garibaldi.

Sono state identificate n.194 (centonovantaquattro) persone, di cui n.44 (quarantaquattro) positive nonché controllati n.19 (diciannove) veicoli,riscontrando varie violazioni al Codice della Strada.

In concomitanza ai servizi di cui sopra, in relazione allo svolgimento dell’incontro di calcio amichevole tra le compagini “Palermo F.C.” e “Manchester City” che ha richiamato, in città, oltre al consueto afflusso di turisti, centinaia di tifosi inglesi, sono stati predisposti ulteriori specifici servizi con equipaggi della Squadra Mobile, automontati e motomontati, finalizzati a intensificare le attività di contrasto e repressione di eventuali condotte illecite mediante un potenziamento dei controlli sul territorio al fine di garantire elevati standard di sicurezza e tutelare l’ordine pubblico in occasione dell’evento.

Inoltre è stato realizzato anche un rilevante servizio interforze lungo il litorale cefaludese che ha visto dispiegate sul territorio aliquote della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Nel corso dei servizi svolti a Cefalù sono state identificate n.102 (centodue) persone nonché controllati n.36 (trentasei) veicoli,riscontrando varieviolazioni al Codice della Strada.

I servizi di Alto Impatto proseguiranno anche nelle prossime ore con l’intento di rafforzare il senso di sicurezza tra i cittadini garantendo, al contempo, una significativa presenza sul territorio nel rispetto del diritto al divertimento e alla quiete.