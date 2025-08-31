Operazione  “Alto Impatto”: Vucciria  sottoposta a controlli interforze

Anche nel corso di questo weekend sono proseguiti i servizi straordinari di controllo del territorio collegati al protocollo di sicurezza denominato “Alto Impatto”, così come previsto dalle direttive del Ministro dell’Interno e sulla base delle strategie di intervento condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Il protocollo di sicurezza denominato “Alto Impatto”,che prevede una sinergica partecipazione delle Forze dell’ordine, è volto ad intensificare il controllo del territorio al fine di fronteggiare situazioni di degrado urbano e di prevenire e reprimere ogni forma di illegalità e criminalità restituendo, al contempo, il senso e la percezione della sicurezza nelle comunità che vi abitano.

L’attività ha interessato, come di consueto, le aree della movida cittadina palermitana, con particolare attenzione alla Vucciria.

La Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri,la Guardia di Finanza e la Polizia Municipale, ognuno per i settori di competenza ed in ottica di sicurezza integrata, hanno garantito, con numerose aliquote di unità operative, una significativa presenza su un ampio tratto del percorso della movida cittadina e del centro storico, con particolare riferimento alle zone della Vucciria, di corso Vittorio Emanuele e di Via Roma, di piazza San Domenico, di via Argenteria, di via Paterna, di piazza Caracciolo e attorno agli assi viari di via Maccheronai, di discesa dei Giudici, di via Lattarini, di discesa Caracciolo, di via Gorizia, di via Cagliari, di piazza Rivoluzione e di via Garibaldi.

Sono state identificate n.195 persone, di cui 54 positive nonché controllati n. 48 veicoli,riscontrando varie violazioni al Codice della Strada.

I servizi di Alto Impatto proseguiranno anche nelle prossime ore con l’intento di rafforzare il senso di sicurezza tra i cittadini garantendo, al contempo, una significativa presenza sul territorio nel rispetto del diritto al divertimento e alla quiete.